تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
17
o
بيروت
16
o
طرابلس
16
o
صور
15
o
جبيل
15
o
صيدا
15
o
جونية
14
o
النبطية
9
o
زحلة
10
o
بعلبك
15
o
بشري
10
o
بيت الدين
7
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
لبنان
موجة نزوح جديد ومشكلة مستعصية ازاءها
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
05-05-2026
|
01:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
لفت مصدر اداري رسمي الى ان الأسبوع الماضي شهد حركة نزوح كبيرة من الجنوب مع ارتفاع وتيرة التصعيد العسكري وتجدد الإنذارات الجدية بإخلاء المنازل في عدد كبير من القرى ،فإرتفع عدد
النازحين
بشكل كبير في غضون ٤٨ ساعة .
وأشار المصدر إلى أنّه في
بيروت
الإدارية لا إشكالية أبداً، حيث إنّ المراكز ممتلئة، وغرفة الطوارئ في محافظة بيروت تعمل كالمعتاد وكأنها في أول أيام الحرب. إلا أنّ الإشكالية تكمن في الأطراف وفي المراكز البعيدة عن بيروت، حيث إنّ ملفي التموين والتغذية يشكّلان عاملين ضاغطين على البلديات والجمعيات الأهلية التي استُنزفت على مدى شهرين كاملين، ولم تعد لديها القدرة على متابعة العمل.
كما أنّ انعدام المساعدات من الخارج ينعكس سلباً على عملية الإيواء خارج العاصمة، وأنّ غلاء المحروقات يشكّل عاملاً سلبياً في عملية إيصال المؤن في الوقت المحدد. ولكل هذه الأسباب، ستقوم
غرفة الطوارئ
المركزية بمضاعفة الجهود للعودة إلى المنهجية التي كانت عليها في السابق.
Advertisement
المصدر:
خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
ناصر الدين: أعباء النزوح هائلة ونعمل لتأمين الأدوية المستعصية
Lebanon 24
ناصر الدين: أعباء النزوح هائلة ونعمل لتأمين الأدوية المستعصية
05/05/2026 10:25:18
05/05/2026 10:25:18
Lebanon 24
Lebanon 24
تحديث جديد من غوغل ينهي مشكلة عناوين البريد القديمة والمحرجة
Lebanon 24
تحديث جديد من غوغل ينهي مشكلة عناوين البريد القديمة والمحرجة
05/05/2026 10:25:18
05/05/2026 10:25:18
Lebanon 24
Lebanon 24
موجة صرف جديدة تطال موظفي المصارف
Lebanon 24
موجة صرف جديدة تطال موظفي المصارف
05/05/2026 10:25:18
05/05/2026 10:25:18
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: استكمال موجة غارات جديدة استهدفت عدّة مواقع داخل إيران
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: استكمال موجة غارات جديدة استهدفت عدّة مواقع داخل إيران
05/05/2026 10:25:18
05/05/2026 10:25:18
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
خاص
رادار لبنان24
غرفة الطوارئ
النازحين
بيروت
بيرة
طراف
داري
كالي
تابع
قد يعجبك أيضاً
مُسيّرة FPV: رسائل ميدانية ونفسية
Lebanon 24
مُسيّرة FPV: رسائل ميدانية ونفسية
03:15 | 2026-05-05
05/05/2026 03:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إنجاز صيانة الناقل الرئيسي لمشروع قناة ريّ القاسمية - ارزي
Lebanon 24
إنجاز صيانة الناقل الرئيسي لمشروع قناة ريّ القاسمية - ارزي
03:08 | 2026-05-05
05/05/2026 03:08:41
Lebanon 24
Lebanon 24
جعجع لقاسم: لسنا معنيين بكلامك!
Lebanon 24
جعجع لقاسم: لسنا معنيين بكلامك!
03:04 | 2026-05-05
05/05/2026 03:04:19
Lebanon 24
Lebanon 24
أمطار أيار.. هذا موعد انحسار المنخفض الجوي الذي يضرب لبنان
Lebanon 24
أمطار أيار.. هذا موعد انحسار المنخفض الجوي الذي يضرب لبنان
03:00 | 2026-05-05
05/05/2026 03:00:56
Lebanon 24
Lebanon 24
إما عودة الحرب او التسوية..
Lebanon 24
إما عودة الحرب او التسوية..
03:00 | 2026-05-05
05/05/2026 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
عن قصف بيروت والضاحية.. هذا ما قاله تقريرٌ إسرائيلي جديد
Lebanon 24
عن قصف بيروت والضاحية.. هذا ما قاله تقريرٌ إسرائيلي جديد
11:00 | 2026-05-04
04/05/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل قررت تنفيذ "اغتيالين" في لبنان.. آخر تقرير يكشف الأمر
Lebanon 24
إسرائيل قررت تنفيذ "اغتيالين" في لبنان.. آخر تقرير يكشف الأمر
16:00 | 2026-05-04
04/05/2026 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير إسرائيلي عن "جنازات حزب الله".. إليكم ما قاله
Lebanon 24
تقرير إسرائيلي عن "جنازات حزب الله".. إليكم ما قاله
16:16 | 2026-05-04
04/05/2026 04:16:12
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصور... الموت يُؤلم "يومي": زعلانة كتير
Lebanon 24
بالصور... الموت يُؤلم "يومي": زعلانة كتير
08:50 | 2026-05-04
04/05/2026 08:50:11
Lebanon 24
Lebanon 24
عن المُنخفض الجويّ الذي يضرب لبنان... ماذا قال الأب إيلي خنيصر؟
Lebanon 24
عن المُنخفض الجويّ الذي يضرب لبنان... ماذا قال الأب إيلي خنيصر؟
10:29 | 2026-05-04
04/05/2026 10:29:15
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
خاص "لبنان 24"
أيضاً في لبنان
03:15 | 2026-05-05
مُسيّرة FPV: رسائل ميدانية ونفسية
03:08 | 2026-05-05
إنجاز صيانة الناقل الرئيسي لمشروع قناة ريّ القاسمية - ارزي
03:04 | 2026-05-05
جعجع لقاسم: لسنا معنيين بكلامك!
03:00 | 2026-05-05
أمطار أيار.. هذا موعد انحسار المنخفض الجوي الذي يضرب لبنان
03:00 | 2026-05-05
إما عودة الحرب او التسوية..
02:45 | 2026-05-05
إجراءات "تقشفية" تضرب بعض المنصات الإلكترونية: صرف موظفين وخفض رواتب
فيديو
زوجها مُصاب به أيضا.. فنانة شهيرة تكشف عن مرض ابنتها المزمن (فيديو)
Lebanon 24
زوجها مُصاب به أيضا.. فنانة شهيرة تكشف عن مرض ابنتها المزمن (فيديو)
03:24 | 2026-05-02
05/05/2026 10:25:18
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد طلاقها للمرة الثالثة.. هذا ما كشفته إعلامية وملكة جمال سابقة (فيديو)
Lebanon 24
بعد طلاقها للمرة الثالثة.. هذا ما كشفته إعلامية وملكة جمال سابقة (فيديو)
04:53 | 2026-04-30
05/05/2026 10:25:18
Lebanon 24
Lebanon 24
لم تكن تضع حزام الأمان.. إعلامية تكشف إصابتها بفقدان ذاكرة مؤقت بعد تعرّضها لحادث (فيديو)
Lebanon 24
لم تكن تضع حزام الأمان.. إعلامية تكشف إصابتها بفقدان ذاكرة مؤقت بعد تعرّضها لحادث (فيديو)
04:24 | 2026-04-30
05/05/2026 10:25:18
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24