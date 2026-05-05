مُسيّرة FPV: رسائل ميدانية ونفسية

أفاد مصدر عسكري مطّلع بأن لجوء " " إلى تنفيذ هجوم على الدبابات الاسرائيلية باستخدام مسيّرة من نوع FPV، بالتوازي مع تشغيل مسيّرة أخرى لتوثيق العملية، يأتي في إطار محاولة دقيقة لتقييم نتائج الضربة ميدانياً وبشكل مباشر.ورجّح المصدر أن يكون استهداف الجزء العلوي من الدبابة، ولا سيما شباك الحماية، قد تمّ بشكل مقصود بهدف اختبار قدرة الذخيرة على اختراق هذه التحصينات وتحقيق إصابة فعّالة. وفي السياق نفسه، أشار المصدر إلى أن نشر هذا النوع من المشاهد يندرج أيضاً ضمن الحرب النفسية، عبر توجيه رسالة مفادها أن هذه الشّبَاك الدفاعية قد لا تكون كافية لتأمين الحماية في مواجهة هذا النمط من الهجمات.