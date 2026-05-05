تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

عام دراسي استثنائي بكل المقاييس… هذا ما عاشه طلاب لبنان!

آية الحاج - Aya El Hajj

|
Lebanon 24
05-05-2026 | 02:30
A-
A+
عام دراسي استثنائي بكل المقاييس… هذا ما عاشه طلاب لبنان!
عام دراسي استثنائي بكل المقاييس… هذا ما عاشه طلاب لبنان! photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
مع دخول شهر أيار، يقترب العام الدراسي في لبنان من نهايته، لكنّه هذا العام لا يشبه أيّ عام سابق. فبين الحرب التي فرضت واقعًا قاسيًا على آلاف العائلات، وحالات النزوح التي قطعت مسار التعليم لدى كثير من التلاميذ، برزت فجوة واضحة بين من تمكّن من متابعة دراسته ومن حُرم منها، ولو جزئيًا.
تقول إحدى المعلّمات في مدرسة رسمية في صيدا إن العام الدراسي “كان مليئًا بالتحديات منذ يومه الأول”، مشيرةً إلى أنّ عددًا من التلاميذ انقطعوا لفترات طويلة بسبب النزوح أو الظروف الأمنية. وتضيف: “حاولنا تعويض ما فات عبر دروس مكثّفة، لكن الواقع أنّ بعض الطلاب لم يتمكّنوا من اللحاق بالمنهج بالكامل”.
في المقابل، شهدت مدارس في مناطق تُعدّ أكثر أمانًا انتظامًا نسبيًا في التدريس، حيث استمرّت الحصص بشكل شبه طبيعي. إلا أنّ هذا “الاستقرار” لم يكن كافيًا لضمان جودة التعليم، بحسب ما تشير إليه إحدى الأمهات، التي تقول: “أولادي كانوا يذهبون إلى المدرسة، لكن القلق العام وانقطاع بعض الأساتذة أحيانًا أثّر على تركيزهم واستيعابهم”.
أما في مناطق النزوح، فالصورة أكثر تعقيدًا.
كثير من العائلات وجدت نفسها أمام أولوية تأمين المأوى والغذاء، فيما تراجع التعليم إلى مرتبة لاحقة. إحدى الأمهات النازحات تروي أنّ أبناءها “غابوا عن المدرسة لأشهر، ولم تتوفر لهم أي بدائل تعليمية حقيقية”، مضيفةً أنّها تشعر بالقلق من أن “يضيع العام الدراسي عليهم بالكامل”.
في محاولة لسدّ هذه الفجوة، لجأت بعض المدارس إلى التعليم عن بُعد. غير أنّ هذه التجربة لم تكن ناجحة على نطاق واسع، خصوصًا في ظلّ التحديات التقنية. فضعف خدمة الإنترنت في لبنان، شكّل عائقًا كبيرًا أمام متابعة الدروس بشكل فعّال. ويؤكّد أحد أولياء الأمور أنّ “الانقطاع المتكرر للاتصال وضعف السرعة جعلا من التعليم أونلاين تجربة مرهقة وغير مجدية في كثير من الأحيان”.
إلى جانب ذلك، برزت مشكلة عدم توفّر الأجهزة الإلكترونية لدى بعض العائلات، خاصة في ظلّ الأزمة الاقتصادية، ما حرم عددًا من التلاميذ من فرصة متابعة تعليمهم عن بُعد. وتوضح معلّمة أخرى أنّ “الفجوة الرقمية زادت من عدم المساواة بين الطلاب، فهناك من استطاع المتابعة بسهولة، وهناك من انقطع كليًا”.
في ضوء هذا الواقع، يطرح السؤال نفسه: ما مصير العام الدراسي؟ رسميًا، تسعى الجهات المعنية إلى استكماله وتقييم الطلاب استنادًا إلى ما تمّ إنجازه، لكن التحدّي الأكبر يكمن في تحقيق العدالة بين التلاميذ. فكيف يمكن تقييم طالب حضر معظم الحصص، إلى جانب آخر لم يتمكّن من متابعة دراسته لأسباب خارجة عن إرادته؟ الخبراء التربويون يحذّرون من تداعيات طويلة الأمد لهذه الفجوة، مشيرين إلى احتمال ارتفاع نسب التسرّب المدرسي، وتراجع المستوى التعليمي العام. ويؤكدون ضرورة اعتماد خطط استدراكية، تشمل دورات دعم خلال الصيف، وبرامج تعليمية تعويضية في العام المقبل. في المحصّلة، يكشف هذا العام الدراسي عن أزمة عميقة تتجاوز حدود الصفوف والمدارس، لتلامس واقعًا اجتماعيًا وإنسانيًا أوسع.
وبين محاولات الاستمرار رغم الظروف، والمخاوف من خسارة جيل كامل لحقّه في التعليم، يبقى السؤال مفتوحًا: هل يتمكّن لبنان من ترميم ما كُسر، أم أنّ آثار هذه المرحلة ستبقى لسنوات مقبلة.
 
Advertisement
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
الخارجية الإماراتية: استهداف المدنيين والأعيان المدنية أمر مدان ومرفوض بكل المقاييس القانونية والإنسانية
lebanon 24
Lebanon24
05/05/2026 12:22:57 Lebanon 24 Lebanon 24
بشأن لبنان.. هذا ما طلبه ترامب من نتنياهو
lebanon 24
Lebanon24
05/05/2026 12:22:57 Lebanon 24 Lebanon 24
كواليس ديبلوماسية: هذا ما طلبه لبنان من واشنطن
lebanon 24
Lebanon24
05/05/2026 12:22:57 Lebanon 24 Lebanon 24
هذا ما طلبه ترامب من نتنياهو بشأن لبنان
lebanon 24
Lebanon24
05/05/2026 12:22:57 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

التربوي

الفجوة

إنترنت

شيرين

المعن

أوليا

شيري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

آية الحاج - Aya El Hajj

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
05:16 | 2026-05-05
Lebanon24
05:15 | 2026-05-05
Lebanon24
05:10 | 2026-05-05
Lebanon24
05:05 | 2026-05-05
Lebanon24
05:04 | 2026-05-05
Lebanon24
05:01 | 2026-05-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24