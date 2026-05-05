ارتفاع في أسعار البنزين.. ماذا عن المازوت والغاز؟

ارتفع اليوم، سعر صفيحة البنزين 95 64 الف ليرة و98 أوكتان 41 ألف ليرة فيما تراجع سعر المازوت 16 ألف ليرة وقارورة 70 ألف ليرة، وأصبحت الأسعار على الشكل التالي:البنزين 95 أوكتان: 2.455.000 ليرة لبنانيةالبنزين 98 أوكتان: 2.473.000 ليرة لبنانيةالمازوت: 2.314.000 ليرة لبنانيةالغاز: 1.569.000 ليرة لبنانية