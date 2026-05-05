مداهمات للجيش في الضاحية وبعلبك.. وتوقيفات لمطلقي النار

أعلنت انه وإلحاقًا للبيانَين السابقَين والمتعلقَين بملاحقة مطلقي النار خلال مراسم تشييع في منطقة الضاحية الجنوبية وبعلبك، دهمت وحدات من الجيش منازل المتورطين، وأوقفت في الضاحية الجنوبية اثنَين من المشاركين في إطلاق النار ومواطنًا آخر مطلوبًا بعدة مذكرات توقيف، كما أوقفت في حي الشراونة – المواطن (ح.ن.) وفي بلدة المواطن (س.ا.) لتورطهما في إطلاق النار خلال مراسم تشييع في بعلبك، وضبطت كمية من الأسلحة والذخائر الحربية.

سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف المختص، ويجري العمل على توقيف بقية مطلقي النار.

