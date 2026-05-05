لبنان على حافة الصدام: تحذيرات ديبلوماسية من لحظة فاصلة بين الدولة وحزب الله

كشفت مصادر ديبلوماسية غربية مطّلعة على تفاصيل الوضع اللبناني أنّ ساعة بين وحزب الله تقترب تدريجياً، في ظل مسار متسارع من فكّ الارتباط بين وما تصفه بـ"الدويلة".



وبحسب هذه المصادر، فإنّ المواقف الرسمية تتجه أكثر فأكثر نحو تكريس استقلالية القرار السيادي، ما يضعها في مسار تصادمي مع الحزب، الذي قد يجد نفسه في مرحلة لاحقة أمام خيار وحيد يتمثل بالمواجهة المباشرة مع الدولة.



وتضيف أنّ الجهود التي يبذلها في المرحلة الراهنة لا تخرج، في جانب منها، عن محاولة إعادة تأطير أي محتمل، بحيث يظهر وكأنه مواجهة بين الدولة والطائفة ، وليس مع الحزب بحد ذاته، في مسعى لتوسيع دائرة الاشتباك السياسي والشعبي.



وتحذر المصادر من أنّ هذا المسار، إذا استمرّ بالوتيرة نفسها، قد يفتح الباب أمام مرحلة دقيقة وحساسة في ، تتداخل فيها الحسابات الداخلية مع الضغوط الإقليمية والدولية، ما يرفع منسوب المخاطر على الاستقرار العام في البلاد.

