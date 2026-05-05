أمطار أيار.. هذا موعد انحسار المنخفض الجوي الذي يضرب لبنان

أفادت صفحة Lebanese المتخصصة بالأحوال الجوية بأن فصل الشتاء ينهي صفحاته الأخيرة اعتبارًا من يوم غد الأربعاء لنطوي بذلك موسمًا اتّسم بالخيرات، خلافًا للعام المنصرم.



وأضافت الصفحة: "على الرغم من انحباس الأمطار في بداية الموسم المطري، إلا أن من الشتاء وربيع هذا العام كان غنيًا، حيث توالت الفعاليات الجوية من دون انقطاع، فارتوت الأراضي الزراعية، وتفجّرت الينابيع، وامتلأت البحيرات بالمياه.



وتابعت: "مع دخول شهر أيار، تأثّر والمنطقة بمنخفض جوي يُعدّ نادر الحدوث في هذا التوقيت، خلافًا لما يُشاع. وقد هطلت أمطار غزيرة وقياسية خلال أقل من 24 ساعة، في مشهد نادر، إذ لم تهدأ الأمطار منذ يوم أمس الإثنين، ومن المتوقع أن تستمر حتى صباح الأربعاء مع اشتداد الفعالية الجوية أحيانًا.

أما الثلوج، فتتساقط على ارتفاع 1600–1700 متر، مع تراكمات تبدأ من 1800–1900 متر، بالتزامن مع نشاط في سرعة الرياح وزيادة في غزارة الهطولات.بذلك يطوي الشتاء صفحاته الأخيرة، مسدلًا الستار على موسمٍ أعاد الحياة إلى الأرض بعد فترة من الجفاف."



في المقابل، يستمر الطقس المتقلّب اليوم الثلاثاء، تمهيدًا لاستقرار الأجواء اعتبارًا من يوم الأربعاء.









Advertisement