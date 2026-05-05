في ساحل علما.. عثر على حقيبة تحوي 110 ألف دولار وشعبة المعلومات توقفه

أعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي انه وبتاريخ 28-04-2026، ادّعى المدعو: ح. ح. (مواليد عام 1982، فلسطيني) أنّه أثناء وجوده في محلة ، وبحوزته حقيبة جلدية بداخلها مبلغ يقارب /110,000/ دولار أميركي وأونصة ذهبية، قام بوضعها على غطاء سيارته، وغادر المحلة من دون أن ينتبه إليها. وعند عودته لتفقّدها، لم يعثر عليها في المكان الذي تركها فيه.



على الفور، أُعطيت الأوامر للقطعات المختصّة في للقيام بالإجراءات الميدانية والاستعلامية اللازمة، وكشف ملابسات الحادثة. وبنتيجة المتابعة، تبيّن أنّ الحقيبة سقطت عن السيارة في محلة ، وأن مجهولًا يستقل دراجة آلية عثر عليها وأقدم على أخذها.



بنتيجة الاستقصاءات والتحريات، تمكنت من تحديد هوية الفاعل، وهو سائق يعمل لدى إحدى شركات التوصيل، ويدعى:



م. أ. (مواليد عام 2005، لبناني)



بتاريخ 30-04-2026، وبعد رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه فى محلة . بتفتيش منزله في المحلة ذاتها، تم ضبط مبلغ /108،000/ دولار أميركيّ، وأونصة ذهبية.



بالتحقيق معه، اعترف بأنه عثر على الحقيبة مرمية ، وقام بفتحها، فوجد بداخلها مبلغًا ماليًا كبيرًا بالدولار الأميركي وأوراقًا ثبوتية تعود لمالكها، فاحتفظ بها ونقلها إلى منزله.



أجري المقتضى القانوني بحقه، وتم تسليم الاموال وأونصة الى المدّعي، بناءً على إشارة المختصّ.

