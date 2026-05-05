هجمات جديدة لحزب الله على شمال اسرائيل

أعلن “حزب الله” في سلسلة بيانات، استهداف أنه استهدف تجمّعًا لآليات وجنود الجيش في بلدة البياضة باستخدام أسلحة صاروخية.

كما أعلن استهداف دبابة “ميركافا” في بلدة بواسطة مسيّرة انقضاضية، مشيراً إلى تحقيق إصابة مباشرة.

كما أفاد الحزب باستهداف جرافتين عسكريتين من نوع D9 تابعتين للجيش الإسرائيلي، الأولى في بلدة رشاف والثانية في منطقة خلة راج في بلدة ، بمسيّرات انقضاضية، مؤكداً إصابتهما بشكل مباشر.

وأعلن استهداف آليّة "نميرا" للجيش الإسرائيليّ وكانت تعمل على سحب جرّافة D9 المستهدفة في منطقة خلّة راج في بلدة دير سريان بمحلّقة انقضاضيّة وحقّقنا إصابة مباشرة.