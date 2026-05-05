باسيل من عين التينة: نحن امام تغيير متعمد وعلينا مواجهته بالتضامن الداخلي

بحث ورئيس النائب المستجدات السياسية في ضوء مواصلة خرقها اتفاق وقف إطلاق النار وعدوانها على الجنوب إضافة الى المستجدات السياسية والأوضاع الداخلية .

وبعد اللقاء تحدث النائب قائلا : التقيت اليوم بدولة الرئيس لكي نتابع سويا المقترح لحماية ، لأننا اليوم لا نتعرض فقط لحرب إسرائيلية ولتدمير ممنهج للجنوب ولتهجير ممنهج لأهلنا في الجنوب فحسب وهذا الشيء يطرح علينا تحديا كبيرا باننا لسنا امام حرب عابرة فحسب انما امام تغيير متعمد علينا مواجهته بالتضامن الداخلي .

واضاف : "الأخطر اننا نتعرض في كل يوم لاهتزاز داخلي ، وهذا ما يجب ان يدفعنا جميعا ان نحرص أكتر ونخاف على وحدتنا الداخلية ، وكما هو معروف أن حرب الخارج أهون بكتير من حرب الداخل وهذا الشيء يجعلنا جميعا معنيين أن نتضامن لنمنعه ، لهذا تشاورنا كيف يمكن حماية لبنان وحماية وحدتنا الداخلية وتحصين جبهتنا الداخلية بالتضامن بين بعضنا وكيف يجب ان نترجمها لذا وجدنا أن التشاور الوطني الأوسع هو السبيل الأفضل لكي نستطيع تمتين هذه الأفكار ونلتقي عليها بصورة وطنية جامعة" .