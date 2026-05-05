وزارة التربية: تأمين مستحقات العاملين في المدارس الرسمية والدفع قريباً

اعلنت وزارة التربية في بيان انه "بناء على قرار مجلس الوزارء الموافقة على طلب استثنائيا صرف مستحقات عقود الأساتذة المتعاقدين على مختلف تسمياتهم والمستخدمين في المدارس والثانويات والمعاهد الرسمية عن فترة الإقفال القسري لحين انتهاء العدوان والعودة الآمنة، والى حين العمل على إقرار القانون الذي تقدم في مجلس النواب للغاية نفسها، بادرت ريما كرامي إلى الاتصال بالجهات المانحة لتأمين المبالغ المطلوبة لتغطية مستحقات المستعان بهم وعمال المكننة والحراسة في المدارس والثانويات الرسمية. وقد تمكنت من الحصول على المبالغ المطلوبة من منظمة التي سارعت الى طلب جداول بأسماء هؤلاء من الوزارة. وبناء عليه ، سيتم صرف هذه المستحقات فور انتهاء المعاملات اللازمة لذلك".

وفي سياق منفصل، اجتمعت وزيرة التربية في إطار اللقاءات مع المكاتب التربوية للأحزاب، مع وفد من المكتب في "الحزب السوري القومي الإجتماعي" برئاسة ، وكان عرض لخطط الوزارة ومشاريعها ، تلاه نقاش حول الإطار والخطط المطروحة في اكثر من عنوان .





وقال ملكي بعد الاجتماع: "بحثنا في الأزمة المستمرة من جوانبها كافة ، والتي كانت بدأت قبل الحرب والعدوان ، وكانت لدينا مشاكل اقتصادية وغيرها ، وقدمنا لمعالي الوزيرة لائحة بالنقاط التي تهمنا. بدأنا بالقضايا التي تحظى بعنايتنا ، ثم تحدثنا عن الحروب التي نحن فيها ، وبادرنا إلى تسليم الوزيرة لائحة ، وكنا على انسجام كبير بين القرارات التي كانت تتخذها الوزارة وتلك التي قدمناها إليها خطيا ، ونحن نشكرهم على هذا التفاعل ، ونأمل ان يستمر هذا الأمر إلى ما بعد الأحداث لكي نكون مع بعضنا في السلم كما في الحرب من اجل التربية".