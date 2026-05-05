في الحدت... دخل إلى منزل جاره وهذا ما قام به

صــدر عــن المديريّـــة العامّــة لقــوى الأمــن الدّاخلـــي – شعبــة العلاقـــات العامّـــــــة البلاغ التّالي:



بتاريخ 27-3-2026، ادّعى أحد المواطنين لدى فصيلة في وحدة الدّرك الإقليمي ضدّ مجهول بجرم سرقة من داخل منزله، وأنّ المسروقات قد شملت بنادق صيد ومصاغًا ذهبيًا وبعض الممتلكات الخاصّة.



بنتيجة المتابعة والتّحريّات المكثّفة التي قامت بها الفصيلة المذكورة، حامت الشّبهات حول أحد المدّعي، فتمّ استدعاؤه، بالتّاريخ ذاته، إلى مركز الفصيلة، ويُدعى:



ج. ف. (مواليد عام 1960، لبناني)



فتبيّن أنّه من أصحاب السّوابق.



بالتّحقيق معه، اعترف بارتكاب عمليّة السّرقة، من خلال التّسلّل وخلع باب منزل المدّعي، وسرقة بنادق صيد ومصاغٍ ذهبي وساعات ثمينة وغيرها من الممتلكات.



كما أرشد عناصر الفصيلة إلى مكان تخبئة المسروقات التي تمّ ضبطها، وإعادتها إلى مالكها.



سُلِّمَ الموقوف إلى القضائيّة في وحدة الشّرطة القضائيّة، للتّوسّع بالتّحقيق معه، بناءً على إشارة المختص.

