هل خرقت تصريحات السفير الاميركي الديبلوماسية؟

بعد الجدل الواسع الذي أثارته تصريحات السفير الأميركي في ، ميشال ، برزت قراءات متباينة حول دلالاتها وحدودها الدبلوماسية والسياسية.

واعتبرت أوساط سياسية ودبلوماسية مراقبة "ان المواقف الأخيرة للسفير عيسى، تندرج ضمن إطار التعبير الصريح عن المواقف السياسية للولايات المتحدة، حتى وإن جاءت بلهجة مباشرة وغير مألوفة في الخطاب الدبلوماسي التقليدي"،معتبرة" ان السفير لم يخرج عن حدود نقل توجهات بلاده في سياق سياسي إقليمي بالغ التعقيد".

في المقابل، تصف مصادر ديبلوماسية اخرى، تصريحات عيسى بأنها "خروج فاضح عن الأعراف الدبلوماسية المتبعة". وترى أن كلام عيسى، الذي دعا فيه فئة من اللبنانيين إلى "البحث عن بلد آخر يعيشون فيه" لمجرد اختلافهم في الرأي السياسي، يمثل تدخلاً مباشراً في .

وفي سياق متصل، استغربت مصادر ديبلوماسية وصف السفير عيسى لرئيس الوزراء بأنه "ليس بعبعاً"، معتبرة أن هذا الموقف يمثل ذروة الاستفزاز لمشاعر اللبنانيين الذين عانوا ويعانون من " " ومن آلة القتل .

وترى المصادر أن الدور الأساسي لأي سفير يفرض عليه أن يكون دبلوماسياً بامتياز، يراعي مشاعر المكونات الوطنية كافة ويقف على مسافة واحدة من الجميع.

وتختم بالقول: إن الدبلوماسية هي فن بناء الثقة واحترام توازنات الدول، من دون تصريحات تستفز وجع الناس أو تعمّق جراح الانقسام الداخلي.