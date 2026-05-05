تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
17
o
بيروت
17
o
طرابلس
18
o
صور
14
o
جبيل
17
o
صيدا
15
o
جونية
15
o
النبطية
8
o
زحلة
8
o
بعلبك
18
o
بشري
11
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
لبنان
هل خرقت تصريحات السفير الاميركي الديبلوماسية؟
"خاص لبنان24"
|
Lebanon 24
05-05-2026
|
05:05
A-
A+
photos
0
A+
A-
بعد الجدل الواسع الذي أثارته تصريحات السفير الأميركي في
بيروت
، ميشال
عيسى
، برزت قراءات متباينة حول دلالاتها وحدودها الدبلوماسية والسياسية.
واعتبرت أوساط سياسية ودبلوماسية مراقبة "ان المواقف الأخيرة للسفير عيسى، تندرج ضمن إطار التعبير الصريح عن المواقف السياسية للولايات المتحدة، حتى وإن جاءت بلهجة مباشرة وغير مألوفة في الخطاب الدبلوماسي التقليدي"،معتبرة" ان السفير لم يخرج عن حدود نقل توجهات بلاده في سياق سياسي إقليمي بالغ التعقيد".
في المقابل، تصف مصادر ديبلوماسية اخرى، تصريحات عيسى بأنها "خروج فاضح عن الأعراف الدبلوماسية المتبعة". وترى أن كلام عيسى، الذي دعا فيه فئة من اللبنانيين إلى "البحث عن بلد آخر يعيشون فيه" لمجرد اختلافهم في الرأي السياسي، يمثل تدخلاً مباشراً في
الشؤون الداخلية
.
وفي سياق متصل، استغربت مصادر ديبلوماسية وصف السفير عيسى لرئيس الوزراء
الإسرائيلي
بنيامين نتنياهو
بأنه "ليس بعبعاً"، معتبرة أن هذا الموقف يمثل ذروة الاستفزاز لمشاعر اللبنانيين الذين عانوا ويعانون من "
نتنياهو
" ومن آلة القتل
الإسرائيلية
.
وترى المصادر أن الدور الأساسي لأي سفير يفرض عليه أن يكون دبلوماسياً بامتياز، يراعي مشاعر المكونات الوطنية كافة ويقف على مسافة واحدة من الجميع.
وتختم بالقول: إن الدبلوماسية هي فن بناء الثقة واحترام توازنات الدول، من دون تصريحات تستفز وجع الناس أو تعمّق جراح الانقسام الداخلي.
Advertisement
المصدر:
خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
مقاربة ديبلوماسية لملف السفير الايراني: الكرة في ملعب الدولة
Lebanon 24
مقاربة ديبلوماسية لملف السفير الايراني: الكرة في ملعب الدولة
05/05/2026 17:03:54
05/05/2026 17:03:54
Lebanon 24
Lebanon 24
بيانات ملاحية: السفينة الإيرانية زافيا لنقل الغاز الطبيعي المسال خرقت الحصار البحري الأميركي
Lebanon 24
بيانات ملاحية: السفينة الإيرانية زافيا لنقل الغاز الطبيعي المسال خرقت الحصار البحري الأميركي
05/05/2026 17:03:54
05/05/2026 17:03:54
Lebanon 24
Lebanon 24
سفير إيران لدى الامم المتحدة: تصريحات ترامب غير مسؤولة
Lebanon 24
سفير إيران لدى الامم المتحدة: تصريحات ترامب غير مسؤولة
05/05/2026 17:03:54
05/05/2026 17:03:54
Lebanon 24
Lebanon 24
أزمة ديبلوماسية تزيد الانقسام.. سحب اعتماد السفير الإيراني والحكومة على المحك
Lebanon 24
أزمة ديبلوماسية تزيد الانقسام.. سحب اعتماد السفير الإيراني والحكومة على المحك
05/05/2026 17:03:54
05/05/2026 17:03:54
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
خاص
رادار لبنان24
رئيس الوزراء الإسرائيلي
بنيامين نتنياهو
الشؤون الداخلية
الإسرائيلية
الإسرائيلي
دبلوماسي
إسرائيل
تابع
قد يعجبك أيضاً
إما عودة الحرب او التسوية..
Lebanon 24
إما عودة الحرب او التسوية..
10:00 | 2026-05-05
05/05/2026 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عام دراسي استثنائي بكل المقاييس… هذا ما عاشه طلاب لبنان!
Lebanon 24
عام دراسي استثنائي بكل المقاييس… هذا ما عاشه طلاب لبنان!
10:00 | 2026-05-05
05/05/2026 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الحريري: الهجوم على الإمارات استهداف لنقيض حضاري نجح حيث فشلت طهران
Lebanon 24
الحريري: الهجوم على الإمارات استهداف لنقيض حضاري نجح حيث فشلت طهران
09:54 | 2026-05-05
05/05/2026 09:54:35
Lebanon 24
Lebanon 24
لاستئناف القتال ضدّ "حزب الله"... ماذا طلب الجيش الإسرائيليّ؟
Lebanon 24
لاستئناف القتال ضدّ "حزب الله"... ماذا طلب الجيش الإسرائيليّ؟
09:47 | 2026-05-05
05/05/2026 09:47:46
Lebanon 24
Lebanon 24
17 أيار والضغوطات الأميركية
Lebanon 24
17 أيار والضغوطات الأميركية
09:30 | 2026-05-05
05/05/2026 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
عن قصف بيروت والضاحية.. هذا ما قاله تقريرٌ إسرائيلي جديد
Lebanon 24
عن قصف بيروت والضاحية.. هذا ما قاله تقريرٌ إسرائيلي جديد
11:00 | 2026-05-04
04/05/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل قررت تنفيذ "اغتيالين" في لبنان.. آخر تقرير يكشف الأمر
Lebanon 24
إسرائيل قررت تنفيذ "اغتيالين" في لبنان.. آخر تقرير يكشف الأمر
16:00 | 2026-05-04
04/05/2026 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير إسرائيلي عن "جنازات حزب الله".. إليكم ما قاله
Lebanon 24
تقرير إسرائيلي عن "جنازات حزب الله".. إليكم ما قاله
16:16 | 2026-05-04
04/05/2026 04:16:12
Lebanon 24
Lebanon 24
أمطار أيار.. هذا موعد انحسار المنخفض الجوي الذي يضرب لبنان
Lebanon 24
أمطار أيار.. هذا موعد انحسار المنخفض الجوي الذي يضرب لبنان
03:00 | 2026-05-05
05/05/2026 03:00:56
Lebanon 24
Lebanon 24
عن المُنخفض الجويّ الذي يضرب لبنان... ماذا قال الأب إيلي خنيصر؟
Lebanon 24
عن المُنخفض الجويّ الذي يضرب لبنان... ماذا قال الأب إيلي خنيصر؟
10:29 | 2026-05-04
04/05/2026 10:29:15
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
"خاص لبنان24"
أيضاً في لبنان
10:00 | 2026-05-05
إما عودة الحرب او التسوية..
10:00 | 2026-05-05
عام دراسي استثنائي بكل المقاييس… هذا ما عاشه طلاب لبنان!
09:54 | 2026-05-05
الحريري: الهجوم على الإمارات استهداف لنقيض حضاري نجح حيث فشلت طهران
09:47 | 2026-05-05
لاستئناف القتال ضدّ "حزب الله"... ماذا طلب الجيش الإسرائيليّ؟
09:30 | 2026-05-05
17 أيار والضغوطات الأميركية
09:30 | 2026-05-05
الجنوب تحت النار… ووحدة اللبنانيين تحت الاختبار
فيديو
زوجها مُصاب به أيضا.. فنانة شهيرة تكشف عن مرض ابنتها المزمن (فيديو)
Lebanon 24
زوجها مُصاب به أيضا.. فنانة شهيرة تكشف عن مرض ابنتها المزمن (فيديو)
03:24 | 2026-05-02
05/05/2026 17:03:54
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد طلاقها للمرة الثالثة.. هذا ما كشفته إعلامية وملكة جمال سابقة (فيديو)
Lebanon 24
بعد طلاقها للمرة الثالثة.. هذا ما كشفته إعلامية وملكة جمال سابقة (فيديو)
04:53 | 2026-04-30
05/05/2026 17:03:54
Lebanon 24
Lebanon 24
لم تكن تضع حزام الأمان.. إعلامية تكشف إصابتها بفقدان ذاكرة مؤقت بعد تعرّضها لحادث (فيديو)
Lebanon 24
لم تكن تضع حزام الأمان.. إعلامية تكشف إصابتها بفقدان ذاكرة مؤقت بعد تعرّضها لحادث (فيديو)
04:24 | 2026-04-30
05/05/2026 17:03:54
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24