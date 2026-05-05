لبنان

وزارة الخارجية أدانت الإعتداءات الإيرانية التي استهدفت الإمارات

05-05-2026 | 05:04
وزارة الخارجية أدانت الإعتداءات الإيرانية التي استهدفت الإمارات
صدر عن وزارة الخارجية والمغتربين البيان التالي: 

تدين وزارة الخارجية والمغتربين بأشدّ وأقسى العبارات الاعتداءات الإيرانية المرفوضة التي استهدفت دولة الإمارات العربية المتحدة باستخدام الصواريخ والطائرات المسيّرة، في انتهاكٍ صارخٍ لسيادة دولة شقيقة وللقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وما تشكّله هذه الأعمال من تهديدٍ خطير لأمن واستقرار المنطقة.

وتعرب الوزارة عن تضامن لبنان الكامل والثابت مع قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة وحكومتها وشعبها، مؤكدةً وقوفه إلى جانبها في مواجهة هذه الاعتداءات، ودعم حقّها المشروع في الدفاع عن أراضيها وحماية أمنها واستقرارها، وصون سلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

كما تجدّد الوزارة التأكيد على ضرورة احترام سيادة جميع الدول العربية ووحدة أراضيها، ورفض أي تدخل في شؤونها الداخلية، وتدعو إلى وقف هذه الاعتداءات فوراً بما يحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة.
 
 
مواضيع ذات صلة
الخارجية اللبنانية: ندين بأشد وأقسى العبارات الاعتداءات الايرانية التي استهدفت دولة الإمارات
رئيس دولة الإمارات يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الألماني أكد خلاله تضامن بلده مع الإمارات وأدان الاعتداءات الإيرانية السافرة التي تستهدف أراضيها
رئيسة وزراء إيطاليا تؤكد لرئيس دولة الإمارات خلال اتصال هاتفي إدانتها لاستمرار الاعتداءات الإيرانية
‏الديوان الأميري القطري: أمير قطر أجرى اتصالاً مع رئيس الإمارات أعرب خلاله عن إدانة دولة قطر الشديدة للاعتداءات الإيرانية التي استهدفت مواقع ومنشآت مدنية في الإمارات
