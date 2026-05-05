تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

للمرشحين لرتبتيّ مفتش ومأمور متمرن... بيانٌ من الأمن العام

Lebanon 24
05-05-2026 | 05:10
A-
A+
للمرشحين لرتبتيّ مفتش ومأمور متمرن... بيانٌ من الأمن العام
للمرشحين لرتبتيّ مفتش ومأمور متمرن... بيانٌ من الأمن العام photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
 
إلحاقاً للتعاميم الصادرة سابقاً عن المديرية العامة للأمن العام والمتعلقة بتحديد مواعيد الاختبارات الخطية للمرشحين للتطوع برتبتي مفتش ثاني متمرن ومأمور متمرن، ونظراً للأوضاع الأمنية التي لا زالت قائمة في جنوب لبنان لا سيما في القرى المحاصرة والتي يتعذر على قاطنيها التنقل والوصول إلى مدينة بيروت.
وحيث أن عدداً كبيراً من المرشحين يقطنون في هذه القرى وحرصاً من الأمن العام على ضمان حقوق جميع المرشحين في المشاركة المتكافئة في الاختبارات وعدم حرمان أيٍ منهم من هذا الحق لأسبابٍ خارجة عن إرادته، ولحين توافر الظروف الملائمة التي تتيح للجميع الحضور والمشاركة.
تعلن المديرية العام للأمن العام تأجيل مواعيد إجراء الاختبارات الخطية للمرشحين لرتبتي مفتش ثاني متمرن ومأمور متمرن إلى تواريخ تُحدّد لاحقاً ويتم الإعلان عنها وفقاً للأصول.
إنّ المديرية تؤكد التزامها الكامل بصون حقوق المرشحين كافةً وضمان تكافؤ الفرص بينهم دون أي تمييز.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الأمن العام حدّد مواعيد الاختبارات الخطية لرتبتيّ مفتش ومأمور متمرن
lebanon 24
Lebanon24
05/05/2026 17:04:08 Lebanon 24 Lebanon 24
تأجيل التحاق المرشحين المقبولين للتطوع بصفة مأمور متمرّن في أمن الدولة
lebanon 24
Lebanon24
05/05/2026 17:04:08 Lebanon 24 Lebanon 24
"الأمن العام" ينعى المفتش أول الشهيد يحيى شكر
lebanon 24
Lebanon24
05/05/2026 17:04:08 Lebanon 24 Lebanon 24
بيان من الأمن العام لهؤلاء..هذا ما جاء فيه!
lebanon 24
Lebanon24
05/05/2026 17:04:08 Lebanon 24 Lebanon 24

المديرية العامة للأمن العام

المديرية العامة للأمن

مكتب شؤون الإعلام

المديرية العامة

تم الإعلان عنه

تعلن المديرية

جنوب لبنان

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
10:00 | 2026-05-05
Lebanon24
10:00 | 2026-05-05
Lebanon24
09:54 | 2026-05-05
Lebanon24
09:47 | 2026-05-05
Lebanon24
09:30 | 2026-05-05
Lebanon24
09:30 | 2026-05-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24