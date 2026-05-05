للمرشحين لرتبتيّ مفتش ومأمور متمرن... بيانٌ من الأمن العام

إلحاقاً للتعاميم الصادرة سابقاً عن العام والمتعلقة بتحديد مواعيد الاختبارات الخطية للمرشحين للتطوع برتبتي مفتش ثاني متمرن ومأمور متمرن، ونظراً للأوضاع الأمنية التي لا زالت قائمة في لا سيما في القرى المحاصرة والتي يتعذر على قاطنيها التنقل والوصول إلى مدينة .

وحيث أن عدداً كبيراً من المرشحين يقطنون في هذه القرى وحرصاً من على ضمان حقوق جميع المرشحين في المشاركة المتكافئة في الاختبارات وعدم حرمان أيٍ منهم من هذا الحق لأسبابٍ خارجة عن إرادته، ولحين توافر الظروف الملائمة التي تتيح للجميع الحضور والمشاركة.

العام للأمن العام تأجيل مواعيد إجراء الاختبارات الخطية للمرشحين لرتبتي مفتش ثاني متمرن ومأمور متمرن إلى تواريخ تُحدّد لاحقاً ويتم الإعلان عنها وفقاً للأصول.

إنّ المديرية تؤكد التزامها الكامل بصون حقوق المرشحين كافةً وضمان تكافؤ الفرص بينهم دون أي تمييز.