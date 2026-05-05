اعتصام في حلبا رفضاً لقرار تربوي

نفّذت الجمعيات والهيئات الأهلية والمجتمع المدني في اعتصاماً سلمياً أمام معهد حلبا الفني الرسمي، احتجاجاً على قرار وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي بإعفاء الأستاذ من مهام مدير المعهد، وتكليف مدير آخر بدلاً منه.

وأصدر المعتصمون بياناً باسم أهالي حلبا، عبّروا فيه عن استنكارهم الشديد للقرار، معتبرين أنه يعتبر "ظلماً في حق المعهد وإدارته، ويمسّ بمؤسسة تربوية رسمية عريقة لها دورها في خدمة أبناء المنطقة".

وأكدوا أن" الاعتراض لا يحمل أي موقف شخصي تجاه المدير المكلّف، إنما ينطلق من رفض الطريقة التي اتُّخذ بها القرار، والمطالبة بالشفافية الكاملة في توضيح ملابساته للرأي العام".

وطالب المعتصمون وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي، ومديرة التعليم المهني ، بـ "تعليق العمل بقرار كف يد حلبا الفني، وتشكيل لجنة تحقيق محايدة للإسراع في إصدار نتائج التحقيق، بما يحفظ مصلحة المعهد وطلابه وهيئته التعليمية، ويعيد الثقة إلى أبناء المنطقة". ودعوا الفاعليات المؤسساتية والروحية في المدينة إلى "تحمّل مسؤولياتهم والقيام بدورهم في متابعة الملف، منعاً لأي تداعيات أو تصعيد".

وختموا بالتأكيد أن "تحركات الاهالي ستبقى سلمية وقانونية تحت سقف حرية الرأي، دفاعاً عن مؤسسات المدينة وحقوق أبنائها"، مشددين على أن "حلبا لن تقبل الظلم، ولن تسكت عن المساس بمؤسساتها وكرامة أبنائها".