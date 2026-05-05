تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

اعتصام في حلبا رفضاً لقرار تربوي

Lebanon 24
05-05-2026 | 05:00
A-
A+
اعتصام في حلبا رفضاً لقرار تربوي
اعتصام في حلبا رفضاً لقرار تربوي photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

نفّذت الجمعيات والهيئات الأهلية والمجتمع المدني في حلبا اعتصاماً سلمياً أمام معهد حلبا الفني الرسمي، احتجاجاً على قرار وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي بإعفاء الأستاذ عمر حمود من مهام مدير المعهد، وتكليف مدير آخر بدلاً منه.

وأصدر المعتصمون بياناً باسم أهالي حلبا، عبّروا فيه عن استنكارهم الشديد للقرار، معتبرين أنه يعتبر "ظلماً في حق المعهد وإدارته، ويمسّ بمؤسسة تربوية رسمية عريقة لها دورها في خدمة أبناء المنطقة".

وأكدوا أن" الاعتراض لا يحمل أي موقف شخصي تجاه المدير المكلّف، إنما ينطلق من رفض الطريقة التي اتُّخذ بها القرار، والمطالبة بالشفافية الكاملة في توضيح ملابساته للرأي العام".

وطالب المعتصمون وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي، ومديرة التعليم المهني هنادي بري، بـ "تعليق العمل بقرار كف يد مدير معهد حلبا الفني، وتشكيل لجنة تحقيق محايدة للإسراع في إصدار نتائج التحقيق، بما يحفظ مصلحة المعهد وطلابه وهيئته التعليمية، ويعيد الثقة إلى أبناء المنطقة". ودعوا الفاعليات المؤسساتية والروحية في المدينة إلى "تحمّل مسؤولياتهم والقيام بدورهم في متابعة الملف، منعاً لأي تداعيات أو تصعيد".

وختموا بالتأكيد أن "تحركات الاهالي ستبقى سلمية وقانونية تحت سقف حرية التعبير عن الرأي، دفاعاً عن مؤسسات المدينة وحقوق أبنائها"، مشددين على أن "حلبا لن تقبل الظلم، ولن تسكت عن المساس بمؤسساتها وكرامة أبنائها". 

 

Advertisement
مواضيع ذات صلة
رفضاً لقرار صرف العمال.. اعتصام حاشد في طرابلس وتحذيرات من خطوات تصعيدية
lebanon 24
Lebanon24
05/05/2026 17:04:16 Lebanon 24 Lebanon 24
اعتصام في طرابلس لسائقي الباصات رفضًا للمنافسة غير المشروعة
lebanon 24
Lebanon24
05/05/2026 17:04:16 Lebanon 24 Lebanon 24
النائب محمد رعد: أكدنا مراراً رفضنا لقرار الحكومة الأخير وحذرنا من خطورته ولا حياة لمن تنادي
lebanon 24
Lebanon24
05/05/2026 17:04:16 Lebanon 24 Lebanon 24
بلدية حلبا توضح: الموقف الرسمي يصدر عن البلدية
lebanon 24
Lebanon24
05/05/2026 17:04:16 Lebanon 24 Lebanon 24

المجتمع المدني

التعبير عن

هنادي بري

مدير معهد

عمر حمود

نادي بري

معتصم

حمود

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
10:00 | 2026-05-05
Lebanon24
10:00 | 2026-05-05
Lebanon24
09:54 | 2026-05-05
Lebanon24
09:47 | 2026-05-05
Lebanon24
09:30 | 2026-05-05
Lebanon24
09:30 | 2026-05-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24