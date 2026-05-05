الحوت يعرض جملة مطالب لتعديل قانون العفو العام

كتب عبر حسابه على منصة "اكس": "بعد الانتهاء من مناقشة المادة الاولى من الذي تعرف هذا العفو، وبعد التقدم في مناقشة المادة الثانية المتعلقة بالاستثناءات من العفو والتي تشتمل استثناء عدد مهم من الاستثناءات من العفو العام لاسيما المرتبطة بالقتل العمدي او القصدي، جرائم المخدرات، التجسس والعمالة، الاعتداء على المال العام، الفساد والاثراء غير المشروع، الجرائم المالية والمصرفية، الجرائم البيئية، والجرائم التي يتعلق فيها حق شخصي، ننطلق اليوم لاستكمال بالاستثناءات والتخفيضات".

اضاف: "مطالبنا التي تنصف المظلومين من الذي سمّوا بالـ "موقوفين الاسلاميين" واضحة:

- استبدال عقوبة الاعدام بالسجن ٢٠ سنة سجنية.

- استبدال عقوبة المؤبد بالسجن ١٥ سنة سجنية.

- جعل السنة السجنية فيما يتعلق بتخفيضات هذا القانون ستة أشهر.

- ادعام الأحكام المتعددة بالعقوبة الأشد.

- إطلاق سراح من تجاوزت مدة توقيفه دون حكم ١٢ سنة واستكمال محاكمته من دون توقيف".

وختم: "هذا وحده ما سينصف هذه الشريحة من المظلومين ويخفف الاحتقان، وهذا ما سنعمل على إقراره في نقاش اليوم".