17
o
بيروت
17
o
طرابلس
18
o
صور
14
o
جبيل
17
o
صيدا
15
o
جونية
15
o
النبطية
8
o
زحلة
8
o
بعلبك
18
o
بشري
11
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
لبنان
بعد الأمطار الغزيرة والثلوج... هكذا سيُصبح الطقس في لبنان
Lebanon 24
05-05-2026
|
05:16
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفادت مصلحة الأرصاد الجوية، أنّ
لبنان
والحوض الشرقي للمتوسّط لا يزالان تحت تأثير المنخفض الجوّي المصحوب بكتل هوائية باردة والمتمركز
جنوب تركيا
مع استمرار تساقط الأمطارالغزيرة والثلوج، وبقاء درجات الحرارة دون معدلاتها الموسمية. وينحسر اعتباراً من مساء اليوم حيث يتجه شرقاً مع بقاء بعض التقلبات المحلية يوم غد الأربعاء.
يستقر الطقس تدريجياً اعتباراً من ظهر يوم
الغد
، ومن المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة يوم الخميس وتتأثر المنطقة اعتباراً من يوم الجمعة بكتل هوائية دافئة فتتخطى درجات الحرارة معدلاتها الموسمية خلال عطلة نهاية الأسبوع.
ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر ايار
بيروت
بين ١٨ و ٢٧،
طرابلس
بين ١٥و ٢٥، وزحلة بين ١٣ و ٢٧ درجة.
الطقس المتوقع في لبنان:
الثلاثاء:
غائم الى غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، تتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة أحياناً مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة فترة قبل الظهر كما تتساقط الثلوج على ارتفاع ١٧٠٠ متر وما فوق، تخف حدة الأمطار اعتباراً من بعد الظهر مع حدوث بعض الانفراجات.
الأربعاء:
غائم جزئياً مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات ، تتساقط أمطار خفيفة متفرقة خلال الفترة الصباحية كما تنشط الرياح أحياناً ، يستقر الطقس تدريجياً اعتباراً من الظهر ويتحول مساءً الى قليل الغيوم.
الخميس:
صافٍ الى قليل الغيوم مع انخفاض بنسة الرطوبة وارتفاع إضافي بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية.
الجمعة:
صافٍ الى قليل الغيوم مع ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة والتي تلامس معدلاتها الموسمية، يتحول مساءً الى غائم جزئياص بسحب مرتفعة.
