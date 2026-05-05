تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

بعد الأمطار الغزيرة والثلوج... هكذا سيُصبح الطقس في لبنان

Lebanon 24
05-05-2026 | 05:16
A-
A+
بعد الأمطار الغزيرة والثلوج... هكذا سيُصبح الطقس في لبنان
بعد الأمطار الغزيرة والثلوج... هكذا سيُصبح الطقس في لبنان photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أفادت مصلحة الأرصاد الجوية، أنّ لبنان والحوض الشرقي للمتوسّط لا يزالان تحت تأثير المنخفض الجوّي المصحوب بكتل هوائية باردة والمتمركز جنوب تركيا مع استمرار تساقط الأمطارالغزيرة والثلوج، وبقاء درجات الحرارة دون معدلاتها الموسمية. وينحسر اعتباراً من  مساء اليوم حيث يتجه شرقاً مع بقاء بعض التقلبات المحلية يوم غد الأربعاء.
 
يستقر الطقس تدريجياً اعتباراً من ظهر يوم الغد، ومن المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة يوم الخميس وتتأثر المنطقة اعتباراً من يوم الجمعة بكتل هوائية دافئة فتتخطى درجات الحرارة معدلاتها الموسمية خلال عطلة نهاية الأسبوع.

ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر ايار بيروت بين ١٨ و ٢٧، طرابلس بين ١٥و ٢٥، وزحلة بين ١٣ و ٢٧ درجة.
 
 
الطقس المتوقع في لبنان:
الثلاثاء:  
غائم الى غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، تتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة أحياناً مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة فترة قبل الظهر كما تتساقط الثلوج على ارتفاع ١٧٠٠ متر وما فوق، تخف حدة الأمطار اعتباراً من بعد الظهر مع حدوث بعض الانفراجات.
الأربعاء:  
غائم جزئياً مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات ، تتساقط أمطار خفيفة متفرقة خلال الفترة الصباحية كما تنشط الرياح أحياناً ، يستقر الطقس تدريجياً اعتباراً من الظهر ويتحول مساءً الى قليل الغيوم.
الخميس:  
صافٍ الى قليل الغيوم مع انخفاض بنسة الرطوبة وارتفاع إضافي بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية.
 
الجمعة:  
صافٍ الى قليل الغيوم مع ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة والتي تلامس معدلاتها الموسمية، يتحول مساءً الى غائم جزئياص بسحب مرتفعة.
 
 
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الأمطار عائدة وإنخفاض ملحوظ في الحرارة... هكذا سيُصبح الطقس إبتداءً من بعد ظهر اليوم
lebanon 24
Lebanon24
05/05/2026 17:04:29 Lebanon 24 Lebanon 24
لبنان تحت تأثير العاصفة: أمطار غزيرة وثلوج ومنخفض جويّ جديد في هذا التاريخ
lebanon 24
Lebanon24
05/05/2026 17:04:29 Lebanon 24 Lebanon 24
الطقس في لبنان: أمطار غزيرة وثلوج... ومنخفض جوي جديد يصل الأحد
lebanon 24
Lebanon24
05/05/2026 17:04:29 Lebanon 24 Lebanon 24
حتى يوم الثلاثاء...أمطار غزيرة وثلوج ورياح قوية!
lebanon 24
Lebanon24
05/05/2026 17:04:29 Lebanon 24 Lebanon 24

الحوض الشرقي

جنوب تركيا

مركز جنوب

لبنان وا

طرابلس

بيروت

الغزي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
10:00 | 2026-05-05
Lebanon24
10:00 | 2026-05-05
Lebanon24
09:54 | 2026-05-05
Lebanon24
09:47 | 2026-05-05
Lebanon24
09:30 | 2026-05-05
Lebanon24
09:30 | 2026-05-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24