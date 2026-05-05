السنيورة: الاعتداء الإيراني على الدول العربية عمل مرفوض ومُدان

أعرب الرئيس فؤاد السنيورة عن "استنكاره وإدانته الشديدة لما ارتكبته إيران من اعتداءات جديدة على دولة الإمارات العربية المتحدة، وعلى سلطنة عُمان مستهدفة منشآت مدنية، ومتسبِّبةً بإصاباتٍ ودمارٍ شديدين".
وقال في بيان: "إنَّ ما ترتكبه إيران من اعتداءات على الدول العربية تتماثل فيه مع اعتداءات إسرائيل على لبنان، حيث لاتزال إسرائيل تُمعن وتتغوَّل في القصف والقتل والتدمير والتهجير والتجريف للقرى والبلدات اللبنانية".
واضاف:" انَّ الاعتداء الإيراني على دول عربية يعتبر قمة في التجبر والاستعداء للدول العربية، وهو عمل مستنكر ومرفوض ومُدان".
وختم:" نُبدي كل التضامن مع دولة الامارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان الشقيقتين، ونستنكر اي مس بهما وبسيادتهما.