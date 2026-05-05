السنيورة: الاعتداء الإيراني على الدول العربية عمل مرفوض ومُدان

أعرب الرئيس السنيورة عن "استنكاره وإدانته الشديدة لما ارتكبته من اعتداءات جديدة على ، وعلى سلطنة مستهدفة منشآت مدنية، ومتسبِّبةً بإصاباتٍ ودمارٍ شديدين".

وقال في بيان: "إنَّ ما ترتكبه إيران من اعتداءات على تتماثل فيه مع اعتداءات على ، حيث لاتزال إسرائيل تُمعن وتتغوَّل في القصف والقتل والتدمير والتهجير والتجريف للقرى والبلدات ".

واضاف:" انَّ الاعتداء على دول عربية يعتبر قمة في التجبر والاستعداء للدول العربية، وهو عمل مستنكر ومرفوض ومُدان".

وختم:" نُبدي كل التضامن مع دولة وسلطنة عُمان الشقيقتين، ونستنكر اي مس بهما وبسيادتهما.