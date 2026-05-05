الجميل من بكركي: إلى متى سنترك حزب الله يأخذ شعبنا وبلدنا رهينة لمصلحة إيران؟

أعلن "الكتائب" النائب سامي الجميل تضامنه مع البطريرك الماروني ، مؤكدا التفافه أيضا حول رئيس الجمهورية جوزاف عون "الذي يتجرّأ ويحاول ختْم 50 سنة وفتْح صفحة جديدة في تاريخ وهي صفحة استقرار"، كما قال.



وسأل الجميل من بكركي: "إلى متى سنترك يأخذ شعبنا وبلدنا رهينة لمصلحة ؟". وأضاف: "الانتفاضة التي يقوم بها نتوقّع ونتمنّى أن تبدأ أيضاً داخل الطائفة الشيعيّة على أداء حزب الله لنتمكّن جميعاً من بناء البلد بشراكة حقيقيّة".



وتابع الجميل: "المسار الحاصل في لبنان لن يتوقّف وهناك التفاف من قبل جميع اللبنانيين ومن كلّ الطوائف حوله ويجعلنا نأمل بمستقبل أفضل".



واعتبر ان حزب الله هو جزءٌ لا يتجزأ من الحرس الثوري ، وقال: "هوّي عم يقول هيك مش نحنا" وحملة الحزب على رموز الدولة أو رموز الطوائف في لبنان هي حملة إيرانيّة".



ورأى الجميل ان إيران ترتكب جريمة بحقّ لبنان وعلى الدولي محاسبتها فهناك مواد قانونيّة تُعاقب على تجنيد لبنانيين بمعارك لا علاقة لها بلبنان.

