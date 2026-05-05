لبنان

الجميل من بكركي: إلى متى سنترك حزب الله يأخذ شعبنا وبلدنا رهينة لمصلحة إيران؟

Lebanon 24
05-05-2026 | 05:23
الجميل من بكركي: إلى متى سنترك حزب الله يأخذ شعبنا وبلدنا رهينة لمصلحة إيران؟
أعلن رئيس حزب "الكتائب" النائب سامي الجميل تضامنه مع البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، مؤكدا التفافه أيضا حول رئيس الجمهورية جوزاف عون "الذي يتجرّأ ويحاول ختْم 50 سنة وفتْح صفحة جديدة في تاريخ لبنان وهي صفحة استقرار"، كما قال. 

وسأل الجميل من بكركي: "إلى متى سنترك حزب الله يأخذ شعبنا وبلدنا رهينة لمصلحة إيران؟". وأضاف: "الانتفاضة التي يقوم بها الرئيس عون نتوقّع ونتمنّى أن تبدأ أيضاً داخل الطائفة الشيعيّة على أداء حزب الله لنتمكّن جميعاً من بناء البلد بشراكة حقيقيّة". 

وتابع الجميل: "المسار الحاصل في لبنان لن يتوقّف وهناك التفاف من قبل جميع اللبنانيين ومن كلّ الطوائف حوله ويجعلنا نأمل بمستقبل أفضل".

واعتبر ان حزب الله هو جزءٌ لا يتجزأ من الحرس الثوري الإيراني، وقال: "هوّي عم يقول هيك مش نحنا" وحملة الحزب على رموز الدولة أو رموز الطوائف في لبنان هي حملة إيرانيّة". 

ورأى الجميل ان إيران ترتكب جريمة بحقّ لبنان وعلى القضاء الدولي محاسبتها فهناك مواد قانونيّة تُعاقب على تجنيد لبنانيين بمعارك لا علاقة لها بلبنان. 
