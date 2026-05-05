لبنان

مياه بيروت وجبل لبنان تعلن تسهيلات واسعة لعام 2026

Lebanon 24
05-05-2026 | 04:47
مياه بيروت وجبل لبنان تعلن تسهيلات واسعة لعام 2026
ذكرت "مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان" في بيان، مشتركيها أنها "وضعت قيد التحصيل جداول اصدارات العام 2026، اعتبارا من تاريخ 7/1/2026، ودعت جميع المشتركين إلى تسديد بدلات المياه المترتبة عليهم، عن العام 2026 وما قبل، بواسطة: الجباة المختصين، صناديق دوائر التوزيع، آلات الدفع الالكتروني POS MACHINE الموجودة لدى دوائر التوزيع، مراكز شركة أون لاين لتحويل الأموال OMT.

وأشارت المؤسسة إلى أنه "نظرا إلى الظروف الاقتصادية الراهنة عمدت إلى إصدار القرارات التالية:

1- الاعفاء من غرامات التأخير على بدلات الاشتراكات العائدة للعام 2025 وما قبله بنسبة (85%)

2 - تقسيط البدلات المتأخرة عن الأعوام السابقة للعام 2026 لفترة أقصاها كانون الأول 2028.

3 - تسهيل عمليات الحصول على اشتراكات جديدة للمشتركين السابقين التي ما زال يترتب على أصحابها ذمم، حيث يمكن تسديدها على دفعات ولفترة أقصاها كانون الأول 2028.

4 - تخفيض بدل تأسيس الاشتراكات الجديدة للأبنية الموصولة بشبكات المياه بما نسبته:

-(28%) لاشتراكات المياه بالعيار.

-(15%) لاشتراكات المياه بالعداد.

5 - تخفيض بدل تغيير أسماء المشتركين بنسبة (90%).

6 - تخفيض بدل تجديد اشتراك الموقت بنسبة (90%).

7 - تقسيط بدلات العام 2026 لمن يرغب من المشتركين لغاية ثمانية أقساط مفصلة على الشكل التالي:

القسط:

الأول يستحق قبل نهاية شهر أيار من العام 2026

الثاني يستحق قبل نهاية شهر حزيران من العام 2026

الثالث يستحق قبل نهاية شهر تموز من العام 2026

الرابع يستحق قبل نهاية شهر آب من العام 2026

الخامس يستحق قبل نهاية شهر أيلول من العام 2026

السادس يستحق قبل نهاية شهر تشرين الأول من العام 2026

السابع يستحق قبل نهاية شهر تشرين الثاني من العام 2026

الثامن يستحق قبل نهاية كانون الأول من العام 2026

وأملت من "المشتركين التجاوب مع هذا الإعلان وتسديد المبالغ المتوجبة عليهم بدون أي تأخير، ولا سيما المتأخرات وفقا للمادة (24) من نظام الاستثمار المعمول به لدى المؤسسة والصادر بالمرسوم 14597 تاريخ 14/6/2005".

واعتبرت أن "هذا الاعلان بمثابة تبليغ شخصي لكل مشترك وقاطعا لعامل مرور الزمن". 

