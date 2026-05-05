الحجار بحث مع UNOPS والقائم باعمال السفارة الأميركية في سبل دعم البلديات والأجهزة الأمنية

استقبل والبلديات أحمد ، في مكتبه اليوم، مدير لخدمات المشاريع UNOPS عثمان أكرم، والمستشار في إدارة المشاريع في المكتب نبيل بزي.



وخلال اللقاء، تم البحث في سبل تعزيز التعاون بين الجانبين وتفعيله، لا سيما في ما يتعلق بمواصلة دعم البلديات والأجهزة الأمنية والإدارات التابعة لوزارة الداخلية والبلديات، بما يسهم في تعزيز قدراتها، في ظل التحديات الراهنة.







كما استقبل الوزير الحجار سفارة الأميركية في كيث هانيغان، وجرى التداول في الأوضاع العامة في والمنطقة، إضافة إلى البحث في الدعم المقدّم إلى وقوى الأمن الداخلي.



