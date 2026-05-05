لبنان

الحجار بحث مع UNOPS والقائم باعمال السفارة الأميركية في سبل دعم البلديات والأجهزة الأمنية

Lebanon 24
05-05-2026 | 05:39
الحجار بحث مع UNOPS والقائم باعمال السفارة الأميركية في سبل دعم البلديات والأجهزة الأمنية
استقبل وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، في مكتبه اليوم، مدير مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع UNOPS عثمان أكرم، والمستشار في إدارة المشاريع في المكتب نبيل بزي.

وخلال اللقاء، تم البحث في سبل تعزيز التعاون بين الجانبين وتفعيله، لا سيما في ما يتعلق بمواصلة دعم البلديات والأجهزة الأمنية والإدارات التابعة لوزارة الداخلية والبلديات، بما يسهم في تعزيز قدراتها، في ظل التحديات الراهنة.



كما استقبل الوزير الحجار القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأميركية في بيروت كيث هانيغان، وجرى التداول في الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة، إضافة إلى البحث في الدعم المقدّم إلى الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي.
