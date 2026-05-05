القصيفي تبلغ من باسكال قسيس تسلم بلاسخارت مذكرة نقابة المحررين حول استشهاد الصحافيين

استقبل نقيب محرري ، المستشارة الاعلامية في للامم المتحدة السيدة باسكال قسيس، حيث تم عرض الوضع الاعلامي في وما يحيط به من صعوبات، وفي المذكرة التي رفعتها النقابة الى المنسقة الخاصة السيدة جنين هينيس - بلاسخارت حول إستشهاد الصحافيين والمصورين في الجنوب وبيروت أثناء تأديتهم مهماتهم وهم يتولون تغطية وقائع الحرب في لبنان.







وقد ابلغت السيدة قسيس أن المنسقة بلاسخارت تسلمت المذكرة ورفعتها الى المراجع المعنيه في الامم المتحدة.

