الثلوج عزلت مرتفعات الضنية

استمر تساقط الثلوج بكثافة في لليوم الثاني على التوالي وغطى ابتداء من التي يزيد ارتفاعها على 1700 متر فوق سطح البحر، وخصوصا جبال الاربعين ومحيط سد وجرد مربين وجرد وصولا الى القرنة السوداء.







كما تسببت الثلوج المتساقطة في قطع الطرق المؤدية الى المناطق الجردية الا امام السيارات المجهزة او ، وقطعت على نحو كامل الطريق الرئيسية التي تربط الضنية بالهرمل.







وتزامن تساقط الثلوج فوق المرتفعات بهطول للامطار في المناطق الوسطى والساحلية، مع تدن ملحوظ في درجات الحرارة الى ادنى من معدلاتها المعتادة في مثل هذه الايام من السنة.

