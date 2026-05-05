تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

شحادة: الأولوية لمن لا سقف لهم في الجنوب والبقاع وبيروت

Lebanon 24
05-05-2026 | 06:28
A-
A+
شحادة: الأولوية لمن لا سقف لهم في الجنوب والبقاع وبيروت
شحادة: الأولوية لمن لا سقف لهم في الجنوب والبقاع وبيروت photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
زار وزير المهجرين الدكتور كمال شحاده مجمع الحريري السكني في منطقة القبة طرابلس وعقد اجتماعا في مركز صندوق المهجرين حضره محافظ الشمال بالإنابة ايمان الرافعي ورئيس بلدية طرابلس الدكتور عبد الحميد كريمة ونقيب المهندسين شوقي فتفت ورئيس مجلس ادارة صندوق المهجرين العميد نقولا الهبر واعضاء مجلس الادارة ومساعد قائد منطقه الشمال الاقليميه للقوى الامن الداخليه العقيد ابراهيم راشد، كما حضر  اركان مكتب صندوق المهجرين في مدينه طرابلس.

بدايه شرح العميد هبر عمل الوزارة منذ تاسيسها في هذه المنطقة وقدم لمحة عامة تاريخية عن المشروع التي تضمنت عرضا لبناته العام ١٩٩٦ و اشارات الى نتائج الحرب الأخيرة التي حصلت في محيطه وعدد الوحدات المشغولة او الاخرى المحتلة والاجراءات التي جرى تنفيذها ، كما استعرض المساحات المبنيه على العقارات ووضع الشقق السكنية والمحال  كما قدم جردة مالية عن واقع شقق المباعة في المشروع وايضا قدم دراسة عن المخالفات الحاصلة لجهه التعدي على العقارات والمخالفات في الابنية واحتلال الشقق وتخلف عدد من المكتتبين وشروط السلامة العامة وواقع مبنى اثري في المجمع.


شحادة

وقال الوزير شحادة للصحافيين: "بداية اريد ان اشكر محافظ الشمال ورئيس بلدية طرابلس ونقيب المهندسين وقوى الامن الداخلي واخص بالطبع  العميد نقولا الهبر والمدير العام ومجلس ادارة الصندوق وجميع الحاضرين، ونحن كنا نعتبر جميعا وما زلنا ان هذا المشروع نموذجي فهو ساعد في حل مشكلة كبيرة على مراحل عدة وعلى مستويات مختلفة،  فهو امن مسكنا ومكن عددا كبيرا  من الناس من التملك وان يكون هناك سقف فوق راسها، وكما اصبح معلوما فان الدولة قامت بهذا المشروع وهي خلقت فرصة مكنت الناس، ومن الضرورة بمكان ان تستفيد الدولة من هذه الخبرات ومن العبرة ايضا لكي نتمكن من تكرارها في مناطق اخرى في طرابلس وفي مختلف المناطق وهذا امر مطلوب بالحاح وعلى صعيد اكبر".

اضاف:"اود ان اشكر المعنيين الذين قاموا بهذا المشروع وان اشدد على هذا المشروع كنموذج وبالطبع سنعمل على حل المشاكل التي تاتت عن مراحل الحرب المتتالية في هذه المنطقة والتي ذكرها العميد هبر وهي ليست مشاكل مستعصية فهناك وحدات سكنية محتلة وكانت الوزارة والصندوق يتعاونان معا لايجاد حلول لمثل هذه الحالات وللاخلاء وليست المرة الاولى التي نقوم بها بذلك. يجب ان يكون هناك جدية في التعاطي بهذا الملف وايضا هناك مخالفات وهناك طرق للمعالجة بمعنى الا يموت الديب ولا يفنى الغنم، وعلينا ان نجد فرصة اخرى وطريقة لكي يستفيد الناس ويقوموا ايضا باعمالهم وربما نحتاج في هذا المجال لاعادة النظر ببعض الامور سواء من خلال التشريع او من خلال اطر اخرى،و سنفكر بحلول وما سيقترحه الصندوق في هذا الموضوع لنطرح ذلك على مجلس الوزراء وتامين الدعم اللازم له".

تابع:" كما تعلمون فان هذا المشروع قائم في منطقة خطوط تماس وحيث شهدت المنطقه حروبا على حقبات متتالية في تاريخ هذه المدينة، وبراي هذا الامر يعطينا الامل فمنذ سنوات عدة كانت هناك حرب هنا في هذا المكان بالذات واشتباكات ومواجهات الآن الفرصة متاحة لكي يعود الناس للعيش معا وهذا امر ايجابي ونموذج للبلد بشكل عام، وعلينا ان نستفيد من هذه التجربة وان نكرر التجربة تجربة بناء مجمع سكني وان نستفيد ايضا من الاخطاء من الاخطاء اللوجستية وايضا اخطاء الماضي".

وعما اذا كانت الحكومه قادرة بالفعل على اقفال ملف المهجرين كما اعلنت قال : "طبعا انا اعلنت الموضوع من اليوم الاول وهذا ما اتفقنا عليه في مجلس الوزراء فمنذ 20 عاما يتعاقب وزراء على شؤون المهجرين يعلنون عن النية باقفال ملف المهجرين واقفال الوزارة، نعم النية متوافرة لاقفال كل الملفات ،ولكن هناك واقعًا فهناك جزء كبير من لبنان الناس لا تمتلك سقفا فوق راسها ،هناك نازحون من الجنوب ومن البقاع وجزء من بيروت وهؤلاء اولوية فالمهجر ربما يمتلك مكانا اخر يسكن فيه ولكنه ليس أولوية النسبة للحكومة مقارنة بالعائلة النازحة التي لا سقف لها فوق راسها وربما قد يكون هذا الكلام كلاما غير شعبي ولكن هذا هو الواقع وهذه قناعاتي وعلى هذه يحب ان تبنى الاولويات، وفي اول فرصة سنكمل ملف المهجرين وكل صاحب حق سيحصل على حقه وهذا لا يعني ان الوزارة يجب ان تستمر فعمل الوزارة انتهى، درست الملفات وهذه الملفات موجودة هذه الملفات ومن عنده حق فان حقه محفوظ فنحن حفظنا كل الملفات رقميا ،الملفات لن تضيع باقية في اكثر من مكان وستكون متوافرة دائما سواء بالنسبة للصندوق او لاي فريق عمل سينتقل اليه سواء في الصندوق او في مجلس الوزراء، الموضوع امانة في رقبتنا وامانة في عنق كل من تولى هذا الملف ولن يضيع حق اي مهجر ولن ادع ذلك يحصل".

Advertisement
مواضيع ذات صلة
الجيش الإسرائيلي: نفذنا عشرات الغارات على بنى تحتية لحزب الله ببيروت والبقاع وجنوب لبنان
lebanon 24
Lebanon24
05/05/2026 17:06:25 Lebanon 24 Lebanon 24
عن العمليات في الجنوب والبقاع وبيروت... إليكم ما كشفته إذاعة الجيش الإسرائيليّ
lebanon 24
Lebanon24
05/05/2026 17:06:25 Lebanon 24 Lebanon 24
غارات إسرائيلية جديدة تستهدف الضاحية الجنوبية لبيروت والبقاع
lebanon 24
Lebanon24
05/05/2026 17:06:25 Lebanon 24 Lebanon 24
طليس بعد لقائه محافظ البقاع: الوقوف إلى جانب النازحين أولوية وطنية
lebanon 24
Lebanon24
05/05/2026 17:06:25 Lebanon 24 Lebanon 24

المدير العام

مجلس الوزراء

من اليوم

الحريري

ابراهيم

البقاع

طرابلس

بيروت

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
10:00 | 2026-05-05
Lebanon24
10:00 | 2026-05-05
Lebanon24
09:54 | 2026-05-05
Lebanon24
09:47 | 2026-05-05
Lebanon24
09:30 | 2026-05-05
Lebanon24
09:30 | 2026-05-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24