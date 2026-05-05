المفتي دريان بحث مع زوار دار الفتوى في ملف العفو العام والموقوفين الإسلاميين

05-05-2026 | 06:31
المفتي دريان بحث مع زوار دار الفتوى في ملف العفو العام والموقوفين الإسلاميين
استقبل مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى النائب بلال الحشيمي الذي قال بعد اللقاء: "تأتي زيارتنا لسماحته في إطار التواصل الدائم، انطلاقا من كون هذا الموقع يشكل مرجعية وطنية جامعة تتجاوز البعد الديني إلى الدور الوطني الجامع. وقد وضعنا سماحته في أجواء آخر المستجدات المرتبطة بملف العفو العام، لا سيما النقاشات الجارية داخل مجلس النواب واللجان المشتركة، حيث يُدرس هذا الملف بدقة وعلى نحو متقدّم. وقد لمسنا توجها إيجابيا وجدية في مقاربته، بما يعزز الأمل بإتمام دراسته خلال الأيام القليلة المقبلة تمهيداً لإحالته إلى الهيئة العامة".

أضاف الحشيمي:" كان موقف سماحته واضحاً في التأكيد على ضرورة رفع الظلم عن الموقوفين وعدم إبقاء هذا الملف مفتوحاً إلى ما لا نهاية، بل الدفع نحو معالجته بشكل نهائي وعادل، بما يحقق العدالة وينهي معاناة آلاف العائلات اللبنانية".

وأكد "أن هذا الملف لم يعد يحتمل التأجيل وأن العدالة المتأخرة هي ظلم بحد ذاته. المطلوب اليوم قرار شجاع ضمن إطار القانون والمؤسسات، يُنهي هذا الملف ويعيد الثقة بالدولة، ويؤكد أن لبنان قادر على تصحيح أخطاء الماضي بروح العدالة لا بروح الانتقام".

وختم الحشيمي :" نحن اليوم أمام فرصة جدّية: إما أن نُقفل هذا الملف بعدالة، أو نُبقي جرحاً مفتوحاً في جسد الدولة".

محافظ بيروت

واستقبل محافظ بيروت القاضي مروان عبود ورئيس جمعية "بيروت للتنمية" أحمد هاشمية وعضو مجلس بلدية بيروت محمد بالوظة .

وبعد اللقاء قال المحافظ عبود: وضعنا سماحته في صورة الأوضاع العامة في بيروت، وبحثنا شؤونا عامة تتعلق بالمدينة ومطالب أهلها الحياتية واليومية. ونقل لي صاحب السماحة مطالب أهل بيروت وأهالي المنطقة، وتشاورنا معه في حلول ستعتمد لقضايا كثيرة.

أضاف :"ونحن نقوم بزيارة دورية لهذا الدار، لأننا يهمنا رأي صاحب هذا الدار، ونتبارك منه ونستشيره في أمور وقضايا كثيرة. وأقول إن من ميزة بيروت وجود ناس مخلصين ومحبين للبنان ولأهل بيروت، وعلى رأسهم سماحة المفتي. وإن شاء الله هذه الغيمة السوداء تنجلي وبيروت بألف خير".

الحاج ومنيمنة

والتقى المدعي العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج وبحث معه الشؤون العامة والقضائية، فرئيس التفتيش القضائي القاضي أسامة منيمنة .

العجوز

والتقى المفتي دريان المنسق العام للمؤتمر اللبناني العربي، رئيس حركة الناصريين الأحرار الدكتور زياد العجوز الذ ي قال بعد اللقاء:  السجال الحاصل حول قانون العفو العام  والدور الكبير الذي يقوم به سماحة مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان لإحقاق الحق ورفع الغبن عن المظلومين الموقوفين في السجون اللبنانية ،التقينا سماحته ، ويعزّ علينا اليوم، ونحن على أعتاب إقرار قانون العفو العام والذي ناضل أهل السنّة لأجله طويلًا، سعيًا لإحقاق الحق ورفع الظلم عن أهلنا المعتقلين بملفات كيدية مفبركة، أن نفاجأ بأن هناك محاولات ليستثني هذا العفو أبناءنا".

أضاف :"فليعلم القاصي والداني أننا لن نقف مكتوفي الأيدي أمام هذه المهزلة إن حصلت، ولن نستكين ولن نهدأ، ما دام في السجون مظلوم واحد من أهل السنّة. نحن لسنا دعاة مواجهة، ولا أهل تهديد، بل أصحاب حق وصاحب الحق سلطان.

لن نقبل بعد اليوم بترهيبنا أو التعالي علينا أو استضعافنا، ولن نسمح بأن تداس كرامتنا أو تُهدر حقوقنا. إن قضية المعتقلين من أهل السنّة ليست تفصيلًا عابرًا، بل هي قضية حق وعدالة وكرامة، ولن تُطوى إلا برفع الظلم كاملًا عنهم، وتمكينهم من حريتهم التي سُلبت ظلمًا".

ورأى "ان العفو العام هو حق إنساني قبل أن يكون مطلبا سياسيا. ونقولها بوضوح لا لبس فيه، لقد طفح الكيل، وكل محاولة للاستخفاف بنا، أو لترويعنا عبر فبركة ملفات أمنية جديدة، لن تمرّ". وقال :"من هذه الدار، دار الكرامة، دار الوطنية الجامعة، دار الفتوى نقولها مجددا وبالفم الملآن لن نقف مكتوفي الأيدي أمام محاولات التطاول أو استهداف سماحة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ الدكتور عبد اللطيف دريان ، ونؤكد أن سماحته خط أحمر داكن، وأن المساس به هو مساس بكرامتنا ومرجعيتنا، ولن نقف موقف المتفرجين حياله أو مكتوفي الأيدي تجاهه".

وختم العجوز :" لقد انتهى زمن الاستضعاف. من يوجه لنا التحية نبادله بأفضل منها، ومن يتطاول علينا وعلى رموزنا ومرجعياتنا فلن نتهاون بالرد عليه بعد اليوم. الحرية للمظلومين..الحرية للشيخ أحمد الأسير والعلماء والموقوفين الإسلاميين.

اللهم اعطنا القوة لنُدرك أن الخائفين لا يصنعون الحرية، والضعفاء لا يخلقون الكرامة، والمترددين لن تقوى أيديهم المرتعشة على البناء".
