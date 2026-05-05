قاصر غادرت منزلها ولم تَعُد.. هل تعرفون عنها شيئاً؟

صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:



تُعمِّم ، بناءً على إشارة المختص، صورة القاصر المفقودة:



سماره حسام الحمود (مواليد عام 2010، لبنانية)



التي غادرت بتاريخ 04-05-2026 منزل ذويها الكائن في محلة ، ولم تَعُد.



لذلك، يُرجى من الذين شاهدوها أو لديهم أي معلومات عنها أو عن مكان وجودها، الاتّصال بفصيلة طريق الجديدة في وحدة شرطة على الرقم: 856811-01، للإدلاء بما لديهم من معلومات.

