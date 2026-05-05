تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

وزير إسرائيليّ يدعو إلى انتزاع الأراضي اللبنانيّة... إليكم ما قاله

Lebanon 24
05-05-2026 | 07:03
A-
A+
وزير إسرائيليّ يدعو إلى انتزاع الأراضي اللبنانيّة... إليكم ما قاله
وزير إسرائيليّ يدعو إلى انتزاع الأراضي اللبنانيّة... إليكم ما قاله photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
دعا وزير المالية الإسرائيليّة بتسلئيل سموتريتش، إلى "تغيير حدود إسرائيل مع لبنان وسوريا وقطاع غزة والضفة الغربية"، ولفت إلى أنّ "الحرب التي تخوضها إسرائيل منذ عامين ونصف العام، تلعب دورًا كبيرًا في الوصول إلى هذا الهدف".

وأضاف سموتريتش في مقابلة مع إذاعة "103FM" الإسرائيليّة أنّه كان على خلاف مع نتنياهو ولا يزال، ولا يعفيه من مسؤولية وصول إسرائيل إلى وضعها الحالي".

وعن الطريقة التي يُمكن بها وضع أوزار الحرب في لبنان؛ قال: "لو كان الأمر بيدي، لأمرت الجيش الإسرائيلي بضم واسع النطاق للجنوب اللبناني. نعم، ضم واسع النطاق لجنوب لبنان هو الحل، فأعداؤنا لا يكترثون بعدد العناصر التي نقتلها في لبنان، ولن يتحركوا إلا إذا انتزعنا منهم أراضيهم".

وإلى جانب لبنان، كشف سموتريتش اعتزامه إشعال ما وصفه بـ"ثورة استيطانية في الضفة الغربية أيضًا، بهدف القضاء نهائيًّا على فكرة قيام دولة فلسطينية". (ارم نيوز)
 
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رجي من الرياض: الحكومة اللبنانية مصممة على انتزاع لبنان من براثن القبضة الإيرانيّة
lebanon 24
Lebanon24
05/05/2026 17:07:07 Lebanon 24 Lebanon 24
عن الضاحية.. إليكم ما قاله مركزٌ إسرائيلي
lebanon 24
Lebanon24
05/05/2026 17:07:07 Lebanon 24 Lebanon 24
المندوب اللبناني في الأمم المتحدة: ندعو مجلس الأمن للتحرك وإدانة التصريحات الإسرائيلية بشأن الأراضي اللبنانية
lebanon 24
Lebanon24
05/05/2026 17:07:07 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الإسرائيلي: إطلاق 5000 صاروخ وقذيفة ومسيرة على إسرائيل من الأراضي اللبنانية منذ 2 آذار
lebanon 24
Lebanon24
05/05/2026 17:07:07 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

عربي-دولي

الضفة الغربية

وزير المالية

دولة فلسطين

جنوب لبنان

الإسرائيلي

قطاع غزة

إسرائيل

نتنياهو

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
10:00 | 2026-05-05
Lebanon24
10:00 | 2026-05-05
Lebanon24
09:54 | 2026-05-05
Lebanon24
09:47 | 2026-05-05
Lebanon24
09:30 | 2026-05-05
Lebanon24
09:30 | 2026-05-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24