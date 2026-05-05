وزير إسرائيليّ يدعو إلى انتزاع الأراضي اللبنانيّة... إليكم ما قاله

دعا الإسرائيليّة بتسلئيل سموتريتش، إلى "تغيير حدود مع وسوريا وقطاع غزة والضفة الغربية"، ولفت إلى أنّ "الحرب التي تخوضها إسرائيل منذ عامين ونصف العام، تلعب دورًا كبيرًا في الوصول إلى هذا الهدف".



وأضاف سموتريتش في مقابلة مع إذاعة "103FM" الإسرائيليّة أنّه كان على خلاف مع ولا يزال، ولا يعفيه من مسؤولية وصول إسرائيل إلى وضعها الحالي".



وعن الطريقة التي يُمكن بها وضع أوزار الحرب في لبنان؛ قال: "لو كان الأمر ، لأمرت الجيش بضم واسع النطاق للجنوب اللبناني. نعم، ضم واسع النطاق لجنوب لبنان هو الحل، فأعداؤنا لا يكترثون بعدد العناصر التي نقتلها في لبنان، ولن يتحركوا إلا إذا انتزعنا منهم أراضيهم".



وإلى جانب لبنان، كشف سموتريتش اعتزامه إشعال ما وصفه بـ"ثورة استيطانية في أيضًا، بهدف نهائيًّا على فكرة قيام دولة فلسطينية". (ارم نيوز)

Advertisement