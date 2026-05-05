لبنان

صدور الحكم المبرم في قضية الطفلة صوفي مشلب

Lebanon 24
05-05-2026 | 07:24
صدور الحكم المبرم في قضية الطفلة صوفي مشلب
أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام"، أنّ محكمة استئناف الجنح في المتن،  برئاسة القاضية أماني سلامة وعضوية المستسارين القضايين جيسيكا البرمكي ومحمد فرحات أصدرت حكمين مبرمين، الأول صادقت فيه على حكم القاضي المنفرد الجزائي الذي قضى بإدانة رئيسة لجنة التحقيقات في نقابة الأطباء الطبيبة ك.س بجرم الإفادة الكاذبة وفق أحكام المادة 466 من قانون العقوبات وذلك لدورها في تقرير لجنة التحقيقات المهنية في القضية حيث ثبُت للمحكمة أنها قامت بتحريف الحقيقة العلمية في ما يتعلق بثبوت الخطأ الطبي الذي أدى الى إصابة الطفلة صوفي مشلب بخلل في الدماغ تسبب بشلل رباعي وفقدان كامل لحواسها وخلل في عمل الكلى.

اما الحكم الثاني فقضى برد استئناف الطبيبة ك.س في الشكوى المقامة منها ضد والد الطفلة فوزي مشلب، وقد تم رد الاستئناف في الأساس وتصديق الحكم المستأنف في كامل تعليله وفي النتيجة التي خلص اليها لتعليل هذا القرار ورد كل ما زاد أو خالف وتضمين المستأنفة كل الرسوم والنفقات.
الوطنية للاعلام

الوكالة الوطنية

لجنة التحقيقات

قانون العقوبات

نقابة الأطباء

لجنة التحقيق

الاستئناف

العقوبات

