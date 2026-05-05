صدور الحكم المبرم في قضية الطفلة صوفي مشلب

أفادت "الوكالة "، أنّ محكمة استئناف الجنح في المتن، برئاسة القاضية أماني سلامة وعضوية المستسارين القضايين جيسيكا البرمكي ومحمد أصدرت حكمين مبرمين، الأول صادقت فيه على حكم القاضي المنفرد الجزائي الذي قضى بإدانة رئيسة في الطبيبة ك.س بجرم الإفادة الكاذبة وفق أحكام المادة 466 من وذلك لدورها في تقرير لجنة التحقيقات المهنية في القضية حيث ثبُت للمحكمة أنها قامت بتحريف الحقيقة العلمية في ما يتعلق بثبوت الخطأ الطبي الذي أدى الى إصابة الطفلة مشلب بخلل في الدماغ تسبب بشلل رباعي وفقدان كامل لحواسها وخلل في عمل الكلى.



اما الحكم الثاني فقضى برد استئناف الطبيبة ك.س في الشكوى المقامة منها ضد والد الطفلة فوزي مشلب، وقد تم رد في الأساس وتصديق الحكم المستأنف في كامل تعليله وفي النتيجة التي خلص اليها لتعليل هذا القرار ورد كل ما زاد أو خالف وتضمين المستأنفة كل الرسوم والنفقات.

