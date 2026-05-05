الحجار امام عوائل شهداء الدفاع المدني: كل نقطة دم سقطت شهادة بإسم لبنان

استقبل والبلديات ، في مكتبه اليوم، عوائل ، الذين استشهدوا جراء الاعتداءات ، وذلك في حضور للدفاع المدني العميد الركن عماد ووفد من المديرية.







وخلال اللقاء، أكد الوزير أنّ "تضحيات شهداء الدفاع المدني تُجسّد أسمى معاني البذل والعطاء"، مشدّدًا على أنّهم "قدّموا أغلى ما لديهم في سبيل وطنهم وإنقاذ الأرواح". وقال: "هذه التضحيات هي موضع تقدير واعتزاز من قبل الدولة والشعب اللبناني".







واكد أنّ " سيبقى موحّدًا بأبنائه، ولا خيار إلا العيش معا"، لافتا إلى أنّ "الدولة كانت وستبقى الحاضنة لجميع أبنائها من دون استثناء".







وختم: "كل نقطة دم سقطت هي شهادة بإسم لبنان بأسره، وترسيخ لقيم التضحية والوفاء التي يحملها أبناء هذا الوطن".

