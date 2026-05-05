سلام التقى وفدا من اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية ومفتي زحلة والبقاع

استقبل الدكتور نواف سلام اليوم وفداً من اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية لبيروت برئاسة السيد محمد درغام، وضمّ كلاً من مدير المكتب الهندسي في الاتحاد الدكتور رحال، ومدير الاتحاد السيد محمد نبّوه، وذلك بحضور للهيئة للإغاثة العميد بسام نابلسي.

وجرى خلال اللقاء البحث في سبل الحفاظ على السلامة العامة للسكان المقيمين بالقرب من المباني المهددة بالانهيار، وذلك نتيجة الاعتداءات الاسرائيلية.

ووجّه الرئيس سلام الهيئة العليا للإغاثة إلى المتابعة الفورية مع اتحاد البلديات لمعالجة هذه المخاطر واتخاذ الإجراءات اللازمة.

إلى ذلك، استقبل سلام مفتي زحلة والبقاع الشيخ علي الغزاوي، ومفتي والهرمل الشيخ بكر الرفاعي في حضور الامين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكيّه.



بعد اللقاء، قال المفتي الرفاعي:أكدنا في زيارتنا لدولة الرئيس على ضرورة احترام الدولة ومؤسساتها ورئاساتها، وعلى ضرورة احترام الرموز . وكما أن الدولة تطارد مطلقي النار، عليها أن تتحرك بشكل سريع لملاحقة مطلقي الإشاعات والمسيئين إلى الرموز الدينية، لأن السِّلم الأهلي خط أحمر لا ينبغي على أحد تجاوزه.



أضاف: بعد ذلك، عرضنا على دولة الرئيس موضوع العفو العام الذي تحوّل إلى ضرورة وحاجة لكل اللبنانيين. وقد أكد دولته أن الموضوع قيد المتابعة، وأننا سنصل إلى خواتيمه السعيدة قريبًا، وأن من وقع عليهم الظلم لفترات طويلة من الزمن سينتهي هذا الظلم قريبًا إن شاء الله، وهذا ما يدعونا إلى التفاؤل بعونه تعالى.



وختم قائلا: "كانت هناك جولة أفق حول المنطقة وما يجري فيها، ونسأل الله سبحانه وتعالى السلامة، وأن تتوقف الاعتداءات، وأن يكون هناك وقف دائم لإطلاق النار، حتى يستطيع أن يستعيد عافيته وينطلق من جديد."