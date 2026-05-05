لبنان

الكتائب: لا استقرار بلا تفاوض

Lebanon 24
05-05-2026 | 08:37
الكتائب: لا استقرار بلا تفاوض
عقد المكتب السياسي اجتماعه الدوري برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميّل، وتداول في المستجدات السياسية والأمنية والتطورات الراهنة في البلاد، ثم أصدر البيان الآتي:

1- يعيد المكتب السياسي التأكيد على دعمه لرئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في مسار التفاوض، وثقته به في إدارته تفاصيل هذا المسار وفق مقتضيات الدستور، ومصلحة لبنان لجهة وقف الاعتداءات، واستعادة الأسرى وتأمين الانسحاب الإسرائيلي وإعادة الأعمار وعودة النازحين.

 ويشدّد المكتب السياسي على ضرورة تنفيذ القرارات الحكومية والبدء فعلياً بحصر السلاح بيد الدولة، وتفكيك المنظومة الأمنية والعسكرية لميليشيا حزب الله المحظورة، باعتبار ذلك شرطًا أساسيًا ولا غنى عنه لإنجاح المفاوضات وإطلاق العجلة الاقتصادية.

2- يرفض المكتب السياسي حملات التخوين وخطاب الحقد والكراهية برعاية ميليشيا حزب الله المحظورة وآخر تجلياته الحملة التي استهدفت رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة ومؤخراً البطريرك مار بشارة بطرس الراعي في محاولة فاشلة لافتعال اشتباك طائفي، سرعان ما تحولت الى تضامن وطني شامل مع بكركي أثبت أن محاولات حرف الأنظار عن لب المشكلة لم تعد تؤتي ثمارها وأن اللبنانيين يرفضون الإمعان في  مخالفة الدستور والقوانين والخروج عن الشرعية والمواثيق.

وفي السياق ذاته، يشجب المكتب السياسي الاعتداء على كنيسة السيدة في عجلتون ويطالب القوى الأمنية بكشف هوية الفاعلين وإنزال العقوبات اللازمة بهم. 

3- من هنا، يؤكد المكتب السياسي أنّه لم يعد ممكنًا التعايش مع سلاح ميليشيا حزب الله المحظورة، بعدما أثبتت التجارب أنّه يستجلب للبنان المخاطر والدمار والاحتلالات والمآسي خدمة لجمهورية إيران الإسلامية.
