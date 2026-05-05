100 عائلة في النبطية بلا كهرباء ليلاً…

أفادت معلومات " " بأن نحو 100 عائلة من الأهالي الصامدين في يواجهون انقطاعًا في اشتراك الكهرباء خلال ساعات الليل، رغم توافر مادة المازوت واستمرار وصول الإمدادات.



وبحسب شكاوى السكان، فإن بلدية لم تبادر منذ يوم أمس إلى تشغيل الاشتراك ليلاً، ما حصر التغذية الكهربائية بساعات النهار فقط. وأشاروا إلى أن الخلل يعود إلى أعطال في البطاريات والمولدات لم تُعالج، ما أدى إلى توقف الخدمة ليلاً.



ولفت الأهالي إلى أنهم يمضون ليلهم على ضوء الشموع، في ظل غياب أي معالجة سريعة للأعطال، معربين عن خشيتهم من استمرار الأزمة في الأيام المقبلة.

في المقابل، اكدت مصادر البلدية انها تبذل كل جهدها للاسراع في اصلاح وتشغيل الاشتراك، بما يؤمّن الحد الأدنى من مقومات الصمود في هذه الظروف".

Advertisement