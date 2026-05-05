لبنان

منسى يستقبل سفير الكويت: ضرورة لوقف الاعتداءات الإسرائيلية واحترام الهدنة

05-05-2026 | 08:59
منسى يستقبل سفير الكويت: ضرورة لوقف الاعتداءات الإسرائيلية واحترام الهدنة
استعرض وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى مع السفير الكويتي الجديد لدى لبنان، محمد سلطان الشرجي، المستجدات الراهنة في لبنان والمنطقة، وذلك خلال لقاء في مكتبه باليرزة تخلله ترحيب بالسفير في مهامه الدبلوماسية.
 
وشدد الجانبان على لزوم احترام قرار وقف إطلاق النار وإنهاء الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية.

من جهته، جدد السفير الشرجي تأكيد موقف بلاده الداعم لسيادة لبنان ووحدة أراضيه، والتزام الكويت بمواصلة تقديم المساندة في شتى المجالات.
 
وفي المقابل، أعرب اللواء منسى عن تقديره لوقوف الكويت الدائم إلى جانب لبنان، متمنياً نجاح الجهود التفاوضية لحل النزاعات في منطقة الخليج وإيران، بما يدرأ الانعكاسات السلبية عن المنطقة ودولة الكويت الشقيقة.
