منسى يستقبل سفير الكويت: ضرورة لوقف الاعتداءات الإسرائيلية واحترام الهدنة

استعرض الوطني اللواء ميشال منسى مع السفير الجديد لدى ، محمد سلطان الشرجي، المستجدات الراهنة في لبنان والمنطقة، وذلك خلال لقاء في مكتبه باليرزة تخلله ترحيب بالسفير في مهامه الدبلوماسية.

وشدد الجانبان على لزوم احترام قرار وقف إطلاق النار وإنهاء الاعتداءات على الأراضي .



، جدد السفير الشرجي تأكيد موقف بلاده الداعم لسيادة لبنان ووحدة أراضيه، والتزام الكويت بمواصلة تقديم المساندة في شتى المجالات.

وفي المقابل، أعرب اللواء منسى عن تقديره لوقوف الكويت الدائم إلى جانب لبنان، متمنياً نجاح الجهود التفاوضية لحل النزاعات في منطقة وإيران، بما يدرأ الانعكاسات السلبية عن المنطقة ودولة الكويت الشقيقة.