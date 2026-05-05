خريش لعائلات الشهداء: تضحيات أبنائكم منارة لنا وعملياتنا مستمرة رغم المخاطر

التقى للدفاع المدني، العميد الركن عماد خريش، وفداً من عائلات المديرية الذين ارتقوا خلال تنفيذهم مهام إنسانية في جراء الاعتداءات ، وهم : فهمي الشامي، محمد مصره، حسين ساطي، هادي ضاهر، وحسين غضبوني.



وخلال اللقاء، شدد العميد خريش على أن تضحيات هؤلاء الشهداء تمثل دافعاً للاستمرار في أداء الرسالة الإنسانية، مؤكداً أن عناصر الدفاع المدني باقون في الصفوف الأمامية لإنقاذ المواطنين مهما تعاظمت التحديات والمخاطر. كما تعهد خريش بالتزام المديرية الكامل بالوقوف إلى جانب ذوي الشهداء ومواكبتهم، تقديراً لبطولة أبنائهم وفدائهم.



من جانبهم، أعرب أهالي الشهداء عن شكرهم وتقديرهم للعميد خريش على احتضانه ومواساته، مؤكدين أن دماء أبنائهم التي سُفكت في سبيل الواجب ستبقى مبعث فخر واعتزاز لعائلاتهم وللمؤسسة على حد سواء.

