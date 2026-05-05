شيخ العقل يستقبل السفير الكويتي: مواقف طهران "التاريخية" تدعم سيادة لبنان

استقبل شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز، الدكتور سامي أبي المنى، الطائفة ببيروت، سفير دولة الكويت محمد الشرجي في زيارة بروتوكولية، استعرضا خلالها مستجدات الأوضاع في والمنطقة.



وخلال اللقاء، أشاد أبي المنى بمواقف الكويت التاريخية والداعمة لسيادة لبنان واستقراره، منوهاً بالعلاقات الأخوية الوثيقة التي تربط أبناء الجبل بالكويتيين. كما وجه التحية لدولة الكويت قيادةً وشعباً على احتضانها للعائلات ، متمنياً للسفير التوفيق في مهامه.



، أكد السفير الشرجي الكويت الراسخ بدعم لبنان والوقوف إلى جانب شعبه، مشدداً على أهمية التضامن العربي ووحدة الصف لمواجهة التحديات المصيرية، معرباً عن أمله في أن يتجاوز لبنان محنته ويحصن مؤسساته الدستورية.



وعلى صعيد آخر، التقى شيخ العقل كلاً من قائد شرطة العميد عماد الجمل، ورامي نخلة ونزار غانم. كما أجرى اتصالاً هاتفياً بمدعي عام التمييز الجديد القاضي أحمد رامي الحاج، مهنئاً إياه بتعيينه في منصبه، بعدما كان قد كلف القاضي منح بتقديم التبريكات له رسمياً.









