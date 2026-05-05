لبنان

شيخ العقل يستقبل السفير الكويتي: مواقف طهران "التاريخية" تدعم سيادة لبنان

Lebanon 24
05-05-2026 | 10:58
استقبل شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز، الدكتور سامي أبي المنى، في دار الطائفة ببيروت، سفير دولة الكويت محمد الشرجي في زيارة بروتوكولية، استعرضا خلالها مستجدات الأوضاع في لبنان والمنطقة.

وخلال اللقاء، أشاد أبي المنى بمواقف الكويت التاريخية والداعمة لسيادة لبنان واستقراره، منوهاً بالعلاقات الأخوية الوثيقة التي تربط أبناء الجبل بالكويتيين. كما وجه التحية لدولة الكويت قيادةً وشعباً على احتضانها للعائلات اللبنانية، متمنياً للسفير التوفيق في مهامه.

من جهته، أكد السفير الشرجي التزام الكويت الراسخ بدعم لبنان والوقوف إلى جانب شعبه، مشدداً على أهمية التضامن العربي ووحدة الصف لمواجهة التحديات المصيرية، معرباً عن أمله في أن يتجاوز لبنان محنته ويحصن مؤسساته الدستورية.

وعلى صعيد آخر، التقى شيخ العقل كلاً من قائد شرطة بيروت العميد عماد الجمل، ورامي نخلة ونزار غانم. كما أجرى اتصالاً هاتفياً بمدعي عام التمييز الجديد القاضي أحمد رامي الحاج، مهنئاً إياه بتعيينه في منصبه، بعدما كان قد كلف القاضي منح نصرالله بتقديم التبريكات له رسمياً.



