تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

رجي يبحث مع مبعوث النمسا وقف إطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي الكامل

Lebanon 24
05-05-2026 | 11:07
A-
A+
رجي يبحث مع مبعوث النمسا وقف إطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي الكامل
رجي يبحث مع مبعوث النمسا وقف إطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي الكامل photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
استقبل وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي المبعوث النمساوي الخاص لشؤون الشرق الأوسط السفير آراد بنكو، حيث استعرض الجانبان آخر التطورات الميدانية والسياسية في لبنان والمنطقة.

وأبدى بنكو ترحيب النمسا بقرار الدولة اللبنانية البدء بمفاوضات مباشرة مع إسرائيل، مؤكداً جاهزية بلاده لتسهيل هذا المسار لضمان نجاحه. كما أعلن عن استعداد فيينا للمشاركة في أي قوة دولية قد تُطرح كبديل لقوات "اليونيفيل"، كاشفاً عن توجه الاتحاد الأوروبي لزيادة مساعداته للبنان بشرط تحقيق الاستقرار الميداني.

من جهته، ثمن الوزير رجي الدعم النمساوي للمسار التفاوضي، مشيراً إلى أن قرار الانخراط في المفاوضات كان "بالغ الصعوبة" بالنسبة لرئاستي الجمهورية والحكومة، معتبراً أن لبنان أُقحم في حرب لم يقررها نتيجة استخدام إيران لـ"حزب الله" كذراع لها.
 
وأعرب رجي عن أمله في أن تنجح هذه الجهود في تحقيق وقف دائم لإطلاق النار وضمان انسحاب إسرائيلي كامل من الأراضي المحتلة، مستعرضاً حجم الدمار والخسائر الفادحة التي طالت كافة القطاعات في لبنان.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
اتصالات إيرانية–باكستانية لبحث وقف اطلاق النار مع واشنطن
lebanon 24
Lebanon24
05/05/2026 21:44:49 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الصينية: وقف إطلاق النار الكامل هو الحل الوحيد لتخفيف حدة الموقف بين واشنطن وطهران
lebanon 24
Lebanon24
05/05/2026 21:44:49 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الباكستانية: وزير الخارجية ونظيره الفرنسي أكدا أهمية التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار واحترامه
lebanon 24
Lebanon24
05/05/2026 21:44:49 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: وقف إطلاق النار مشروط بموافقة إيران على الفتح الكامل والفوري والآمن لمضيق هرمز
lebanon 24
Lebanon24
05/05/2026 21:44:49 Lebanon 24 Lebanon 24

الاتحاد الأوروبي

وزير الخارجية

الشرق الأوسط

الإسرائيلي

اللبنانية

حزب الله

الجمهوري

الأوروبي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
14:11 | 2026-05-05
Lebanon24
14:01 | 2026-05-05
Lebanon24
14:00 | 2026-05-05
Lebanon24
13:55 | 2026-05-05
Lebanon24
13:44 | 2026-05-05
Lebanon24
13:33 | 2026-05-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24