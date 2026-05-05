رجي يبحث مع مبعوث النمسا وقف إطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي الكامل

استقبل والمغتربين يوسف رجي المبعوث النمساوي الخاص لشؤون السفير آراد بنكو، حيث استعرض الجانبان آخر التطورات الميدانية والسياسية في والمنطقة.



وأبدى بنكو ترحيب النمسا بقرار الدولة البدء بمفاوضات مباشرة مع ، مؤكداً جاهزية بلاده لتسهيل هذا المسار لضمان نجاحه. كما أعلن عن استعداد فيينا للمشاركة في أي قوة دولية قد تُطرح كبديل لقوات "اليونيفيل"، كاشفاً عن توجه لزيادة مساعداته للبنان بشرط تحقيق الاستقرار الميداني.



، ثمن الوزير رجي الدعم النمساوي للمسار التفاوضي، مشيراً إلى أن قرار الانخراط في المفاوضات كان "بالغ الصعوبة" بالنسبة لرئاستي الجمهورية والحكومة، معتبراً أن لبنان أُقحم في حرب لم يقررها نتيجة استخدام لـ" " كذراع لها.

وأعرب رجي عن أمله في أن تنجح هذه الجهود في تحقيق وقف دائم لإطلاق النار وضمان انسحاب إسرائيلي كامل من الأراضي المحتلة، مستعرضاً حجم الدمار والخسائر الفادحة التي طالت كافة القطاعات في لبنان.