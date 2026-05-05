من مونتريال.. إشادة بـ"التجربة اللبنانية" في إدارة الطيران المدني خلال الحرب

05-05-2026 | 11:19
من مونتريال.. إشادة بـالتجربة اللبنانية في إدارة الطيران المدني خلال الحرب
أجرى رئيس الهيئة العامة للطيران المدني اللبناني، الكابتن محمد عزيز، مباحثات موسعة في مدينة مونتريال الكندية مع كبار قادة المنظمة الدولية للطيران المدني (إيكاو)، يتقدمهم رئيس المنظمة توشيوكي أونوما والأمين العام خوان كارلوس سالازار، وذلك في إطار مشاركته في اجتماعات الهيئة الفنية للتحقيق في الحوادث الجوية.

وتركزت النقاشات حول سبل تطوير قطاع الطيران ومواجهة تحدياته العالمية، حيث استعرض الكابتن عزيز النموذج اللبناني "الاستثنائي" في إدارة الملاحة والمنشآت الجوية خلال الأزمات والحروب، وهي التجربة التي نالت إشادة دولية واسعة لقدرتها على الصمود والاستمرارية في أصعب الظروف.

كما بحث اللقاء آليات تعزيز الشراكة بين لبنان والمنظمة الدولية، مع التأكيد على التزام الجانب اللبناني بمساهماته وموجباته الفنية والمالية. من جانبهم، أبدى مسؤولو المنظمة دعمهم الكامل للهيئة اللبنانية، مثمنين القيادة المؤسسية للكابتن عزيز التي نجحت في الحفاظ على مكانة الطيران المدني اللبناني في المحافل الدولية.
