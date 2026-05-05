لبنان

عون عرض ورئيس اركان رئيس الجمهورية الفرنسية خروقات وقف اطلاق النار

Lebanon 24
05-05-2026 | 12:09
عون عرض ورئيس اركان رئيس الجمهورية الفرنسية خروقات وقف اطلاق النار
ابلغ رئيس الجمهورية جوزاف عون رئيس اركان رئيس الجمهورية الفرنسية الجنرال Vincent Giraud خلال استقباله له بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا مع الوفد المرافق، ان لبنان يقدر عالياً الجهود التي يبذلها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لمساعدة لبنان في مواجهة الأزمة الراهنة التي يعيشها نتيجة استمرار الاعتداءات الاسرائيلية على أراضيه، والتصعيد العسكري الراهن في الجنوب، مشدداً على أن المحادثات التي يجريها دائماً مع الرئيس الفرنسي تعكس حرصاً على دعم لبنان لإنهاء حالة الحرب ومساعدته في المجالات كافة.

وعرض الرئيس عون مع الجنرال Giraud الوضع الراهن في الجنوب، والخروقات لوقف اطلاق النار، والاجتماعات التي تعقد في واشنطن للتحضير لبدء المفاوضات المباشرة مع إسرائيل، كما شرح رئيس الجمهورية الممارسات العدوانية الاسرائيلية مثل تفجير المنازل وجرفها والتعرض للمدنيين، مركزاً على أن خيار المفاوضات الذي اعتمده هدفه وقف معاناة الجنوبيين خصوصاً واللبنانيين عموماً.

وتناول البحث أيضاً مرحلة ما بعد انسحاب قوات "اليونيفل" من الجنوب مع بداية العام المقبل، فاعرب الرئيس عون عن ترحيب لبنان برغبة فرنسا ودول أوروبية أخرى في إبقاء قوات لها في الجنوب لمساعدة الجيش اللبناني على حفظ الامن والاستقرار، على أن يتم تحديد الصيغة التي ستعمل هذه القوات في ظلها بالتشاور مع الدول المعنية والأمم المتحدة.

وفي هذا السياق شكر الرئيس عون الجنرال Giraud على الدعم الذي تقدمه فرنسا للجيش اللبناني في مجالات التدريب والتجهيز، والدور الذي يلعبه الرئيس ماكرون لعقد مؤتمر لدعم الجيش وقوى الأمن الداخلي والذي تأجل نتيجة الحرب التي اندلعت قبل ايام من تاريخ انعقاد المؤتمر في باريس في شهر آذار الماضي. وركز الرئيس عون كذلك على أهمية انعقاد مؤتمر إعادة الاعمار وفق ما كان أعلن الرئيس الفرنسي.

وتناول البحث أيضاً العلاقات اللبنانية-السورية في ضوء التنسيق القائم بين البلدين، والمبادرة التي كانت باريس أطلقتها للمساعدة في ترسيم الحدود البرية بين البلدين بالاستناد إلى الخرائط والمستندات الموجودة لدى الفرنسيين منذ أيام الانتداب.

وخلال اللقاء جدد الرئيس عون تقديم تعازيه باستشهاد العسكريين الفرنسيين العاملين في "اليونيفل" في حادثة إطلاق النار التي استهدفت دورية كانت تعمل على إزالة الألغام، وأكد أن القضاء وضع يده على هذا الحادث ويواصل التحقيق فيه تمهيداً للقبض على الفاعلين.

