لبنان

السفير الصيني: أحيي روح التضامن الإنساني وجهود "سيدات المطبخ" في خدمة النازحين

Lebanon 24
05-05-2026 | 12:21
السفير الصيني: أحيي روح التضامن الإنساني وجهود سيدات المطبخ في خدمة النازحين
شملت جولة ديبلوماسية صينية واسعة منطقتي إقليم الخروب والشوف، استهلها السفير الصيني "تشن تشواندونغ" من دارة النائب بلال عبد الله في شحيم، بحضور داليا جنبلاط وقيادات من الحزب التقدمي الاشتراكي وممثلي الهيئات الإغاثية والبلدية، للبحث في سبل دعم المجتمع المضيف في ظل أزمة النزوح الراهنة.

وخلال الاجتماع، استعرض الحاضرون العبء الذي تتحمله بلديات المنطقة لتأمين الحاجات الإنسانية، مثمنين الوقوف الدائم للصين إلى جانب الشعب اللبناني، ولا سيما مع وصول شحنات المساعدات الأخيرة عبر مرفأ بيروت.

وتحولت الجولة إلى معاينة ميدانية شملت مراكز الإيواء في معهد شحيم الفني وبلدة بعقلين، حيث اطلع السفير والوفد المرافق على الظروف المعيشية للعائلات النازحة. كما توقفت الجولة عند مركز الرعاية الصحية في كفرحيم للوقوف على التحديات الطبية التي تواجه القطاع الصحي في الجبل.

وفي محطة ختامية عكست روح التكافل، زار الوفد المطبخ المجتمعي في كفرفاقود، حيث أشاد السفير الصيني بجهود السيدات المتطوعات في تحضير الوجبات اليومية، معتبراً عملهن نموذجاً رائداً في التضامن والعمل الإنساني لمساندة العائلات الأكثر حاجة والنازحين.
 
