بشأن خليه تابعة له في سوريا.. بيان لحزب الله

أصدرت العلاقات الإعلامية في بياناً نفت فيه نفيًا قاطعاً الاتهامات الصادرة عن بشأن تفكيك خلية تابعة للحزب كانت تخطط لتنفيذ أعمال أمنية داخل الأراضي السورية، واصفةً هذه الاتهامات بـ "الباطلة".



وأشار البيان إلى أن تكرار هذه المزاعم يثير "علامات استفهام كبيرة"، مؤكداً موقف الحزب المعلن مراراً بعدم وجود أي تواجد أو نشاط له داخل الأراضي السورية، معتبراً أن هناك أطرافاً تسعى لإشعال فتيل التوتر والفتنة بين الشعبين اللبناني والسوري.



وشدد الحزب في بيانه على حرصه على أمن واستقرارها، معتبراً أن أي تهديد لأمنها هو تهديد لأمن ، وأكد أن بوصلته ستبقى موجهة حصراً نحو "الدفاع في مواجهة العدو " الذي يحتل أراضي البلدين ويطمع في ثرواتهما، نافياً أن يكون الحزب يوماً جهة تعمل على زعزعة استقرار .





