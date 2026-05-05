لبنان

رسامني والبسط يبحثان ملف المعابر الحدودية والجسور المقطوعة مع سوريا

05-05-2026 | 13:13
رسامني والبسط يبحثان ملف المعابر الحدودية والجسور المقطوعة مع سوريا
شهدت وزارة الأشغال العامة والنقل سلسلة لقاءات ديبلوماسية ووزارية، حيث عقد الوزير فايز رسامني اجتماعاً مع وزير الاقتصاد والتجارة عامر البسط، بحضور المدير العام للنقل البري والبحري الدكتور أحمد تامر، والمدير العام للطرق والمباني المهندس بيار معلوف.

خصص الاجتماع لبحث ملفات النقل والمعابر الحدودية بين لبنان وسوريا، لا سيما أوضاع الجسور المقطوعة والعوائق التي تحول دون تفعيل الحركة المرورية بشكل طبيعي. وتناول البحث تنظيم حركة نقل البضائع والرسوم المفروضة، إضافة إلى تسهيل انتقال الأشخاص عبر سيارات الأجرة.
 
ومن المقرر أن تُستكمل هذه المباحثات خلال زيارة مرتقبة إلى دمشق لعرض النتائج على الجانب السوري.

وفي سياق منفصل، استقبل الوزير رسامني سفيرة مملكة النرويج هيلدا هارالدستاد، حيث جرى استعراض الأوضاع الراهنة وسبل تعزيز التعاون الثنائي في القطاعات الحيوية المرتبطة بوزارة الأشغال، وتوسيع مجالات التنسيق بما يواكب متطلبات المرحلة الحالية.
