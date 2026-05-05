رسامني والبسط يبحثان ملف المعابر الحدودية والجسور المقطوعة مع سوريا

شهدت سلسلة لقاءات ديبلوماسية ووزارية، حيث عقد الوزير اجتماعاً مع والتجارة عامر البسط، بحضور للنقل الدكتور أحمد تامر، والمدير العام للطرق والمباني المهندس .



خصص الاجتماع لبحث ملفات النقل والمعابر الحدودية بين وسوريا، لا سيما أوضاع الجسور المقطوعة والعوائق التي تحول دون تفعيل الحركة المرورية بشكل طبيعي. وتناول البحث تنظيم حركة نقل البضائع والرسوم المفروضة، إضافة إلى تسهيل انتقال الأشخاص عبر سيارات الأجرة.

ومن المقرر أن تُستكمل هذه المباحثات خلال زيارة مرتقبة إلى لعرض النتائج على الجانب السوري.



وفي سياق منفصل، استقبل الوزير رسامني سفيرة مملكة هيلدا هارالدستاد، حيث جرى استعراض الأوضاع الراهنة وسبل تعزيز التعاون في القطاعات الحيوية المرتبطة بوزارة الأشغال، وتوسيع مجالات التنسيق بما يواكب متطلبات المرحلة الحالية.