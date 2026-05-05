مرقص: شهداء الإعلام ضمير الوطن ولن نتهاون في حماية كرامتهم

أصدر الدكتور بول بياناً بمناسبة ذكرى في السادس من أيار، أكد فيه أن هذه الذكرى تستحضر أولئك الذين بذلوا حياتهم ثمناً للكلمة الحرة والحقيقة دون مساومة، واصفاً بـ"ضمير الوطن وصوته الحي" الذين واجهوا القمع والعدوان دفاعاً عن حق الناس في المعرفة.



وتوقف مرقص في بيانه بإجلال أمام شهداء الصحافة الذين سقطوا نتيجة الاعتداءات أثناء أداء رسالتهم، مشدداً على أن دماءهم لن تذهب سدى، وأن رسالتهم مستمرة عبر كل صحافي يرفض الخضوع وكل مؤسسة تلتزم بالحقيقة والمهنية والمسؤولية، بعيداً عن خطاب الفتنة والتحريض والكراهية.



وختم الوزير مرقص بيانه بالتعهد بمواصلة العمل على حماية الإعلاميين والدفاع عن كرامتهم، ومتابعة الجهود الدبلوماسية والقانونية لمنع تكرار الاعتداءات عليهم وحمل قضاياهم المحقة.

