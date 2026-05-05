تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

اتهامات متزامنة ضد حزب الله ونفي متكرر

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
05-05-2026 | 14:00
A-
A+
اتهامات متزامنة ضد حزب الله ونفي متكرر
اتهامات متزامنة ضد حزب الله ونفي متكرر photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
منذ آذار 2026، صدرت من بوابة الدول العربية اتهامات أمنية بحق حزب الله، قابلها الحزب ببيانات نفي رسمية.
 ففي 15 آذار 2026، أعلنت وزارة الداخلية الكويتية تفكيك خلية مرتبطة بالحزب، بينما نفى الحزب أي وجود أو نشاط له داخل الكويت. وفي 20 آذار 2026، اتهم جهاز أمن الدولة الاماراتي الحزب بإدارة شبكة تجارية وهمية، ليصدر الحزب بياناً ينفي فيه الاتهامات ويؤكد عدم وجوده في الإمارات.
أما اليوم، فقد اعلنت الداخلية السورية تفكيك خلية تابعة له داخل أراضيها، وردّ الحزب بنفي قاطع، مشدداً على أن هذه المزاعم تهدف لإثارة الفتنة بين الشعبين السوري واللبناني.  
ولم تكن الاتهامات الصادرة عن الداخلية السورية اليوم هي الأولى بحق حزب الله. ففي 12 نيسان 2026، أعلنت الداخلية السورية تفكيك خلية في دمشق اتُّهمت بأنها مرتبطة بالحزب وتخطط لاغتيال شخصية دينية، وردّ الحزب حينها بنفي قاطع. وبعد أسبوع واحد، في 19 نيسان 2026، اعلنت السلطات السورية ضبط خلية أخرى مرتبطة بالحزب متورطة بمحاولات زعزعة الاستقرار، بينها استهداف مطار المزة العسكري، ليصدر الحزب مجدداً بيان نفي رسمي.  
وتقول مصادر عبر "لبنان٢٤" "إن الحالات الثلاث تشكل نمطاً متكرراً في الخطاب: نفي قاطع، تأكيد على أن نشاط الحزب يقتصر على مواجهة إسرائيل، واعتبار الاتهامات محاولات لتشويه صورته أو إثارة التوترات". 
وتضيف ان إدراج التواريخ يوضح أن هذه الاتهامات جاءت متقاربة زمنياً في خلال أقل من شهرين، ما يعكس سياقاً إقليمياً متوتر يتزامن مع جبهة الجنوب والحرب مع إسرائيل، ويضع الحزب في موقع الدفاع الإعلامي والسياسي أمام جمهوره الداخلي والخارجي.
Advertisement
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
وكالة "تسنيم" الإيرانيّة: هجمات متزامنة من إيران و"حزب الله" باتّجاه إسرائيل
lebanon 24
Lebanon24
06/05/2026 03:02:55 Lebanon 24 Lebanon 24
والد الشهيدة زهراء عبود ينفي اتهامات التقصير ويحدد موعد التشييع
lebanon 24
Lebanon24
06/05/2026 03:02:55 Lebanon 24 Lebanon 24
حزب الله: قصفنا بشكل متزامن مستوطنات المنارة ومرغليوت وكفربلوم وليمان وساعر ونهاريا
lebanon 24
Lebanon24
06/05/2026 03:02:55 Lebanon 24 Lebanon 24
عمليات متزامنة لحزب الله تضرب مواقع إسرائيلية متعددة
lebanon 24
Lebanon24
06/05/2026 03:02:55 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

عربي-دولي

رادار لبنان24

وزارة الداخلية

الدول العربية

الامارات

حزب الله

الكويتية

الإمارات

إسرائيل

الكويتي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
16:29 | 2026-05-05
Lebanon24
16:20 | 2026-05-05
Lebanon24
16:16 | 2026-05-05
Lebanon24
15:33 | 2026-05-05
Lebanon24
15:19 | 2026-05-05
Lebanon24
15:15 | 2026-05-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24