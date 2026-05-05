اتهامات متزامنة ضد حزب الله ونفي متكرر

منذ آذار 2026، صدرت من بوابة اتهامات أمنية بحق ، قابلها الحزب ببيانات نفي رسمية.

ففي 15 آذار 2026، أعلنت تفكيك خلية مرتبطة بالحزب، بينما نفى الحزب أي وجود أو نشاط له داخل . وفي 20 آذار 2026، اتهم جهاز أمن الدولة الاماراتي الحزب بإدارة شبكة تجارية وهمية، ليصدر الحزب بياناً ينفي فيه الاتهامات ويؤكد عدم وجوده في .

أما اليوم، فقد اعلنت الداخلية تفكيك خلية تابعة له داخل أراضيها، وردّ الحزب بنفي قاطع، مشدداً على أن هذه المزاعم تهدف لإثارة الفتنة بين الشعبين السوري واللبناني.

ولم تكن الاتهامات الصادرة عن الداخلية السورية اليوم هي الأولى بحق حزب الله. ففي 12 نيسان 2026، أعلنت الداخلية السورية تفكيك خلية في اتُّهمت بأنها مرتبطة بالحزب وتخطط لاغتيال شخصية دينية، وردّ الحزب حينها بنفي قاطع. وبعد أسبوع واحد، في 19 نيسان 2026، اعلنت السلطات السورية ضبط خلية أخرى مرتبطة بالحزب متورطة بمحاولات زعزعة الاستقرار، بينها استهداف مطار المزة العسكري، ليصدر الحزب مجدداً بيان نفي رسمي.

وتقول مصادر عبر "لبنان٢٤" "إن الحالات الثلاث تشكل نمطاً متكرراً في الخطاب: نفي قاطع، تأكيد على أن نشاط الحزب يقتصر على مواجهة ، واعتبار الاتهامات محاولات لتشويه صورته أو إثارة التوترات".

وتضيف ان إدراج التواريخ يوضح أن هذه الاتهامات جاءت متقاربة زمنياً في خلال أقل من شهرين، ما يعكس سياقاً إقليمياً متوتر يتزامن مع جبهة الجنوب والحرب مع إسرائيل، ويضع الحزب في موقع الدفاع الإعلامي والسياسي أمام جمهوره الداخلي والخارجي.