تحت الركام منذ أيام.. نداء استغاثة عاجل لفك حصار "شوقي دياب"

وجّهت عائلة " " نداء استغاثة عاجلاً إلى الجسم الإعلامي، للمساعدة في إنقاذ ابنهم المحاصر تحت الأنقاض في بلدة "الحنية" بقضاء صور.

وأفادت العائلة في مناشدتها بأن شوقي لا يزال عالقاً تحت ركام منزله الذي استهدفته غارة إسرائيلية منذ عدة أيام، مشيرةً إلى أن سلطات تمنع حتى اللحظة وصول الهيئات الإسعافية، وفرق الدفاع المدني، والصليب الأحمر إلى الموقع لانتشاله.

ودعت العائلة جميع المعنيين وأصحاب القدرة على التأثير إلى رفع الصوت عالياً والضغط لفتح ممر آمن لفرق الإنقاذ، مؤكدين أن عامل الوقت يهدد حياة ابنهم الذي لا يزال مصيره مجهولاً تحت الأنقاض منذ أيام.