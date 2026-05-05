روبيو: واشنطن تدفع نحو تقدم المفاوضات بين لبنان وإسرائيل

أكد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، أن الشعب اللبناني ضحية لحزب الله، لافتاً إلى أن الولايات المتحدة تريد أن تمضي المفاوضات المباشرة بين إسرائيل ولبنان قدما، وقال: هناك إمكانية لإنجاز اتفاق سلام بين إسرائيل ولبنان.واعتبر أن الجميع يريد أن يرى الحكومة اللبنانية قادرة على ملاحقة حزب الله وحصر السلاح في يد الدولة.
وفي الشأن الايراني، أعلن روبيو، أن الولايات المتحدة تفضل فتح مضيق هرمز وإعادته إلى وضعه الطبيعي، مؤكداً أنهم بدأوا الخطوة الأولى في هذا الاتجاه
وقال إن كل من يساعد إيران على التهرب من العقوبات سيلقى جزاءه، مشيراً إلى أن القرار الإيراني يعاني من انقسام واضح.
كما شدد على أن واشنطن ستمنع إيران من زرع الألغام في ممرات الملاحة الدولية، لافتاً إلى أن العمل جارٍ لتحقيق ذلك.
ولفت إلى أن الولايات المتحدة ستطرح مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي للدفاع عن حرية الملاحة في مضيق هرمز، موضحاً أن عدداً من الدول بينها السعودية وقطر والإمارات والكويت والبحرين شاركت في صياغة المشروع.