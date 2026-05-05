مقدمات نشرات الأخبار المسائية ليوم الثلاثاء 5/5/2026* مقدمة نشرة أخبار الـ"أن بي أن"مغامرة "مشروع الحرية" التي ارتكبها الرئيس الأميركي دونالد ترامب تحت شعار فتح مضيق هرمز أججت حال الغليان في المنطقة وأعادت المسارات الدبلوماسية إلى مرحلة الإختناق.ذلك أن الخطوة الأميركية لم تكن جزءا من تفاهم مع طهران وقد راهن ترامب من خلالها على إحداث صدمة سريعة تترجم قوافل سفن تعبر المضيق وتعيد للسوق ثقة مفقودة لكن ذلك لم يحصل وبدا أن "مشروع الحرية" هو مشروع الطريق المسدود على حد تعبير عباس عراقجي.أرادت واشنطن ردعا من دون حرب لكن طهران لم تبد تراجعا بحجم العرض العسكري الأمر الذي يبقي إحتمالات الإحتكاك من دون فتح مضيق هرمز عمليا.ومن باب هذه الإحتمالات توقعت وسائل إعلام أميركية إستئناف العمليات القتالية الكبرى ضد إيران ورجحت أخرى أن يأذن ترامب برد عسكري في غضون ايام.وفي التقاء مع هذه التوقعات ذكرت وسائل إعلام عبرية أن وإسرائيل تدرسان شن ضربات على منشآت الصواريخ والطاقة في الجمهورية الإسلامية واشارت إلى أن جيش الإحتلال رفع حال التأهب في صفوفه فيما فتحت الملاجئ في مناطق عدة مثل أسدود وريشون لتسيون خشية تجدد القصف الإيراني.وكانت آخر تصريحات ترامب قد انطوت على مواقف متناقضة لطالما اعتمدها في الآونة الأخيرة فهو هدد إيران بأنها ستزال من على وجه الأرض إذا هاجمت السفن الأميركية التي تنفذ مشروع الحرية في مضيق هرمز لكنه أكد في الوقت نفسه أن طهران أصبحت أكثر مرونة في مفاوضات السلام.الشق الثاني من موقف ترامب دعمه مسؤول أميركي بقوله لإكسيوس إن المفاوضين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنير يتبادلان المسودات مع الإيراني عباس عراقجي الذي يطير اليوم إلى الصين.في الخرق الفاضح للهدنة لا يزال ساريا في الميدان العدواني سواء جنوب نهر الليطاني أو شماله وسط مخاوف من توسيع العدوان إستنادا إلى تهديدات آخرها على لسان مسؤول إسرائيلي قال إنه إذا سنحت فرصة عملياتية سنضرب مسؤولي الكبار في بيروت أيضا.أما أكثر المواقف وقاحة وخطورة فقد أعلنها الوزير الإسرائيلي يتسلئيل سموتريتش بقوله إن الحرب يجب ان تنتهي بتغيير حدود إسرائيل في غزة والضفة ولبنان وسوريا. وفي كلامه أيضا: لا أهتم بعدد القتلى من الأعداء وما يعنيني هو السيطرة على مساحات من أراضيهم.إلى ذلك شدد رئيس مجلس النواب نبيه بري على ضرورة أن تضطلع المنظمات الدولية كافة ولاسيما منظمة اليونيسكو بدورها تجاه جرائم الإستهدافات التي تطاول الأماكن الأثرية والتراثية والدينية والتربوية والمدنية في مختلف القرى والمدن والبلدات الجنوبية.* مقدمة الـ"أم تي في"من طهران الى بيروت: طبول الحرب تقرع من جديد. فالدفاعات الجوية الاماراتية ردت على اعتداءات صاروخية وطائرات مسيرة آتية من طهران. وهي اعتداءات تحصل لليوم الثاني على التوالي، على وقع تصاعد حدة التوترات الاميركية - الايرانية في مضيق هرمز.بالتوازي، كشف وزير الحرب ان البنتاغون على استعداد تام للتحرك ضد ايران، فيما اوردت محطة "سي ان ان" ان تل أبيب تنسق مع الولايات المتحدة الاميركية لجولة جديدة محتملة من الضربات ضد طهران.من جهتها أكدت صحيفة "وول ستريت جورنال" انه من المرجح ان يأذن الرئيس الاميركي برد عسكري ضد ايران خلال ايام. في لبنان الصورة ليست أهدأ.فالجو السياسي الداخلي محتقن، والوضع في الجنوب متفجر. مصدر الاحتقان الداخلي: الاصطفاف العمودي بين اتجاهين. الاول مع المفاوضات المباشرة مع اسرائيل، والثاني يناهضها بشكل تام.اما حدوديا، فالثابت ان الآلة العسكرية الاسرائيلية تعد العدة لتوسيع اطار ضرباتها. وقد اكد مصدر اسرائيلي لوكالات انباء عالمية ان اسرائيل تدرس احتمال توسيع عملياتها العسكرية ضد حزب الله في مختلف انحاء لبنان.وهو ما ابلغه نتانياهو الى الرئيس ترامب، اذ قال له ان اسرائيل مهتمة باستئناف قتال عالي الوتيرة ضد حزب الله. وقد بدأ الامر يتظهر في الجنوب، الذي شهد تصعيدا متبادلا.فاضافة الى الاعتداءات والاستهدافات وانذارات الاخلاءالاسرائيلة، فان حزب الله نشر ستة فيديوهات واصدر خمسة عشر بيانا عسكريا ما يثبت ان الوضع العسكري يتدهور بسرعة، وان احتمالات الحرب الشاملة تتزايد. البداية من مسيرات حزب الله. فحزب الله يروج لسلاحه الإيراني المركب كصناعة وطنية، فيما القطاع الصناعي يتبرأ منه.* مقدمة "المنار"سماء الجنوب تمطر طائرات مسيرة ومحلقات، وأرضه تفيض بالصواريخ الهادفة الموجهة، ومنها صواريخ أرض- جو لاحقت مروحية عسكرية في سماء البياضة وأصابتها إصابة مؤكدة.والمؤكد أن بين أرضنا وسمائنا يتقلب الصهيوني باجرامه وخيباته ويعجز عن فرض معادلاته، رغم افتعاله دمارا عظيما وارتكابه المجازر بحق الأبرياء على عين هدنة يقتلها كل يوم بالقصف والغارات، ومفاوضات ملطخة بدماء الأطفال والشيوخ والنساء.فيما رجال الله في الميدان يكتبون بدمهم تاريخا جديدا من البطولة والفداء، وتوثق عدسات الإعلام الحربي دبابات الاحتلال وآلياته وجنوده وهم مستسلمون تحت نيران المقاومين وصواريخهم ومحلقاتهم، والجديد اليوم زخات كثيفة أصابت أهدافها من البياضة والقنطرة ورب ثلاثين ورشاف إلى القوزح وعدشيت القصير ودير سريان.ومع تكتم العدو على حجم الخسائر الحقيقية بين جنوده وضباطه، إلا أن خبراءه العسكريين والاستراتيجيين يبوحون كل يوم بحجم المأزق الذي جعل جيشهم عالقا بين الاستنزافات اليومية، وسوء الخيارات الاستراتيجية والسياسية.أما السياسيون اللبنانيون فلا من يواري سوءاتهم أمام أهلهم، وقد جعل سفير أمريكا في بيروت سيادتهم جثة هامدة، وهو يتصرف بصلافة المفوض السامي، يملي عليهم خياراتهم ويهدد بعض أهلهم، ويذكي الفتنة ويتلاعب بالسلم الأهلي، ولا من يرد بموقف أو تصريح أو حتى تلميح يحفظ الحد الأدنى من الكرامة الوطنية، لا ولا الحكومة ولا رئاسة الجمهورية.أما أهل الأرض فقد أكدوا لميشال عيسى بالصواريخ والمسيرات أنهم أكثر العارفين بأن بنيامين نتنياهو ليس بعبعا ولن يكون كذلك لا هو ولا سيده الأمريكي ولا كل أدواته، وأنهم سيدفنون في تراب الجنوب أوهامه ومشاريعه بإسرائيل الكبرى، لكنهم يعرفون أنه قاتل غادر مخادع مجرم حرب كبير، ومع مثله لن يكون سلام ولا استسلام.في المنطقة غليان في مضيق هرمز وتلاطم للمواقف والأمواج، ونداء من عمق التصعيد صرحت به إسلام آباد، معلنة أن تقدما كبيرا تحرزه وساطتها على طريق المفاوضات.وفيما دونالد ترامب عند تهوره وتلاعبه على حافة الهاوية، كان التأكيد الإيراني أن معادلة جديدة تتشكل في مضيق هرمز ويتم تثبيتها، بحسب رئيس مجلس الشورى محمد باقر قاليباف، الذي اتهم الولايات المتحدة الأميركية وحلفاءها بتعريض أمن الملاحة ونقل الطاقة للخطر، ومحملا إياها تداعيات ذلك على المنطقة والعالم.=======* مقدمة الـ"أو تي في"التهديدات المتبادلة بين واشنطن وطهران على اشتدادها، والمحادثات غير المباشرة بين الجانبين على وتيرتها، التي تسارعت في الساعات الاخيرة، قبل عشرة ايام من الزيارة المرتقبة للرئيس الاميركي دونالد ترامب للصين، التي وصل اليها اليوم وزير الخارجية الايرانية عباس عراقجي، علما أن الرئيسين الاميركي والايراني تبادلا امس رسائل مرتبطة بالملف الايراني في اتصال مطول.واليوم اكد وزير الدفاع الأميركي عدم السماح لإيران بمنع الدول غير المعنية من عبور ممر مائي دولي، متوجها الى الجانب الايراني بالقول: إذا هاجمتم القوات الأميركية أو السفن التجارية المدنية، ستواجهون قوة نارية أميركية ساحقة ومدمرة.وأما رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة، فأعلن ان الجيش الاميركي مستعد لاستئناف العمليات القتالية الواسعة ضد إيران، في حال تلقي الاوامر.وفي المقابل، اكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ان التفاوض يجري في أجواء من انعدام الثقة والشك العميق. اما وزير الخارجية الباكستانية، فجزم ان الحل الذي يدرس يهدف الى بلوغ صيغة رابح-رابح للطرفين، مؤكدا أن هناك أملا بالنجاح بدعم من عواصم عديدة.اما لبنانيا، وفيما ترتقب المحطة التمهيدية الثالثة للمفاوضات مع اسرائيل في واشنطن، فظلت المواقف على حالها من الحذر المتبادل، بين فريق يراهن على استئناف الحرب الاسرائيلية الواسعة ضد لبنان، وفريق مقابل يرهن مصيره ومصير البلاد بمصير المسار الايراني.وفي الحراك السياسي المحلي، برزت اليوم زيارة قام بها لعين التينة رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل. واشارت المعلومات في هذا الاطار، الى ان اللقاء كان عمليا، حيث تم خلاله الاتفاق على خطوات محددة.وكان باسيل لفت من مقر الرئاسة الثانية الى ان لبنان يتعرض لاعتداءات اسرائيلية ولتدمير ممنهج وتهجير من الجنوب من جهة، ومن جهة أخرى لاهتزاز داخلي يدفع الجميع الى الحرص أكثر على السلم الداخلي عبر تثبيت أفكار مقترح حماية لبنان الذي سبق وتقدم به التيار.* مقدمة الـ"أل بي سي"من لبنان إلى إسرائيل إلى إيران إلى دول الخليج ولاسيما الإمارات، الولايات المتحدة الأميركية، العالم يتأرجح بين المأزق والدوامة: الحرب دخلت شهرها الثالث سواء في إيران أو في لبنان، إنها من نوع الحروب التي تخاض تحت عنوان "الحرب الوجودية":إسرائيل تعتبرها حربا وجودية. إيران تعتبرها حربا وجودية لنظامها، حزب الله يعتبرها حربا وجودية لبقائه أو زواله كقوة عسكرية. في الحروب الوجودية لا تعود الخسائر أساسية بل ثانوية لأن من يخوضها يعتبر أن الوجود أثمن من الخسائر، بهذا المفهوم لا أحد يمكنه أن يتوقع كيف ستنتهي هذه الحرب التي تستولد في كل يوم أسلحة جديدة أو مبتكرة.في جديد هذه الحروب اليوم:نبدأ من واشنطن التي حين تستفيق يستفيق العالم:الرئيس دونالد ترامب قلل من شأن القدرات العسكرية الإيرانية، وعندما سئل عما يمكن أن يشكل انتهاكا لوقف إطلاق النار الهش، قال "إنهم يعرفون ما لا يجب فعله".وزارة الدفاع الإماراتية أعلنت اليوم أن دفاعاتها الجوية تتعامل مع ما وضفته "اعتداءات" بصواريخ وطائرات مسيرة قادمة من إيران، في هجمات لليوم الثاني على التوالي بعد فترة هدوء نسبي دامت أربعة أسابيع منذ إعلان الولايات المتحدة وقف إطلاق النار.واليوم قال ثلاثة دبلوماسيين غربيين إن أعضاء مجلس الأمن الدولي سيبدأون اليوم الثلاثاء محادثات حول مشروع قرار تدعمه الولايات المتحدة والبحرين ربما يؤدي إلى فرض عقوبات على إيران، وربما يخول استخدام القوة إذا لم توقف طهران هجماتها وتهديداتها للملاحة التجارية في مضيق هرمز.ماليا، جورجيفا مديرة صندوق النقد في مقابلة مع سي.إن.بي.سي: حتى لو انتهت الحرب اليوم فسيستغرق الأمر ما لا يقل عن 3 إلى 4 أشهر للتعامل مع تداعياتهالبنانيا، لم يطرأ جديد على ملف المفوضات، فيما الأنظار إلى الجرف والتدمير في الجنوب.* مقدمة "الجديد"كحال البلاد وقع الطقس في حيرة من أمره وأصيب ربيعها "بمتلازمة" الشتاء على أبواب الصيف فتحولت القرنة السوداء إلى بيضاء وسفوح جبل الشيخ ارتدت بياضها بعد سواد دام نحو عقدين ومثل التغير المناخي أصيبت السياسة بانحباس حراري صيف وشتاء تحت سقف واحد حيث سجل مرصد ساحة النجمة تحرك الصفائح التكتونية النيابية عند فالق قانون العفو العام.وبالصراخ والاشتباك الكلامي انتهت جلسة المناقشة إلى لا عفو عند المقدرة ولا عفا الله عما مضى فأحيلت أوراق مشروع القانون إلى "دار الإفتاء السياسي" للنظر فيها وإجراء المزيد من الجلسات قبل النطق بالحكم وهو ما لا يزال بعيد المنال وفيما يدفع لبنان إلى التفاوض "والمدفع" على الطاولة في ضوء أعنف تصعيد إسرائيلي منذ تمديد وقف إطلاق النار.فإن رئيس الجمهورية جوزاف عون ثابت على "قسمه" بأن اللقاء مع نتنياهو سابق لأوانه الآن وهو ما نزع فتيل السجال الداخلي لعدم استيفاء اللقاء شروط وقف الحرب والانسحاب الإسرائيلي أولا وحسنا فعل في عدم تقديم هدية مجانية عبارة عن صورة تذكارية المستفيد الأول منها اثنان : ترامب على أبواب الانتخابات النصفية ونتنياهو على عتبة انتخابات الكنيست.وإذ تمسك عون بالمفاوضات كمسار وحيد متبق بعد نفاد الحلول فإنه جنب لبنان الوقوع في الفخ الذي ينصبه ترامب لإيران على أرض لبنان بكف يدها وعزلها عن الملف اللبناني بعد ضمه إلى مقترحها المعدل كساحة من ساحات وقف الحرب عليها والذهاب إلى لقاء القمة الأسبوع المقبل مع نظيره الصيني بإنجاز اللقاء اللبناني الإسرائيلي.إن اختلف الأميركي والإيراني فعلينا وإن اتفقا فعلينا وما علينا سوى مسؤولية ألا نكون كبش محرقة أو نذهب فرق عملة في لعبة الأمم وذلك بحسب رئيس الجمهورية بالالتفاف حول الجيش ليكون المسؤول الوحيد عن الأمن في الجنوب وإلا فإن الخسارة ستشمل الجميع وهو ما تلاقى مع موقف رئيس كتلة لبنان القوي جبران باسيل الذي اعتبر بعد لقائه الرئيس نبيه بري في عين التينة أن حرب الخارج أهون بكثير من حرب الداخل.وإلى البانوراما استقر المشهد الإقليمي على معاودة إيران ضرب الجار الإماراتي بدفعة جديدة من الصواريخ والمسيرات للمرة الثانية خلال يومين حولت فيهما طهران مسار فك الحصار عنها إلى فرض الحصار بالنار على جيرانها كالتفاف على عدم اتهامها بخرق وقف إطلاق النار.ردا على مشروع الحرية المغلف بالإنسانية الذي دفع به ترامب فوق سطح المضيق من دون التنسيق مع طهران حيث بين حرب العصابات والقرصنة شق ترامب ثلما في الماء سرعان ما يغرق بعدم فك الحصار المزدوج من كلا البلدين ويؤشر إلى تجدد الحرب بينهما.وبما أن ترامب يملك كل أوراق اللعب فقد جرب حظه بمشروع الحرية وتحول إلى "مخلص بضائع" مستخدما الوقت سلاح إيران السحري.وفي تحديث لآخر مواقفه بعث لها برسائل مشفرة بأنها تعلم ما الذي يجب فعله وقال إن الحصار البحري عليها أشبه بكتلة من الفولاذ وهي تحاول الآن النجاة وبعد إشارته إلى أنها تريد إبرام اتفاق وصف ما تقوم به بالألاعيب لكن لإيران وجهة نظر أخرى.وفي نسخة عن مواقفها الجديدة أعلنت معادلة جديدة تتشكل في مضيق هرمز ومن بين خطوط النار أكدت خارجيتها أن الأمن الحقيقي بالخليج لا يمكن أن يتحقق إلا عبر تعاون محلي بين دول المنطقة وقررت التركيز في المفاوضات الحالية على إنهاء الحرب بدل إضاعة الوقت على قضايا معقدة وعلى الأميركيين إذا كانوا حقا جادين بشأن الدبلوماسية اغتنام الفرصة ولا حل عسكريا لأزمة سياسية هذا ما قاله وزير الخارجية عباس عراقجي قبيل توجهه إلى الصين ضمن سباق المسافات القصيرة قبل وصول "الفيل" إلى بلاد "التنين".