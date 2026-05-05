حاولوا التسلل إلى فيلا في لبنان.. وهذا ما حصل بعدها

أقدم مجهولون على التسلل إلى فيلا تعود للمواطن علي حدارة في حدارة- ، حسب مندوبة " ".



وبحسب المعطيات الأولية، شعر حارس العقار" و. ح "بحركة مشبوهة داخل المكان، فتطور الأمر إلى ، ما أدى إلى إصابته بطلق ناري في كتفه.



وقد جرى نقل المصاب إلى في حلبا لتلقي العلاج، فيما باشرت تحقيقاتها لكشف هوية المتورطين وملابسات الحادث.

Advertisement