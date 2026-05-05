لبنان

اسرائيل تكشف عن سلاح جديد ضد مسيّرات حزب الله

Lebanon 24
05-05-2026 | 16:29
اسرائيل تكشف عن سلاح جديد ضد مسيّرات حزب الله
أفادت هيئة البث الإسرائيلية، نقلاً عن مصدر عسكري، بأن الجيش الإسرائيلي يعمل على تطوير آليات جديدة للتصدي لمسيرات حزب الله، في إطار الاستعدادات الميدانية لمواجهة هذا التهديد.

 

وأوضحت هيئة البث الاسرائيلية، أن الوسيلة الجديدة عبارة عن رصاصات متشظية سيتم إدخالها في مخازن عيار 5.56، والمناسبة لبنادق M-16 وتافور، وسيتم توزيعها على جنود الجيش الإسرائيلي في جنوبي لبنان.

وتحتوي هذه الرصاصات على خمس كرات حديدية، ما يزيد من نصف قطر تأثيرها على الطائرات المسيّرة بنحو 30 مترًا، ومن المفترض أن يزيد بشكل ملحوظ من فرص إصابتها في الجو، حسب هيئة البث الاسرائيلية.

ولفتت إلى أن الجنود تلقوا تعليمات ميدانية للتعامل مع المسيرات، من بينها استخدام شباك واقية فوق المباني والآليات للحد من تأثيرها.

وأضافت الهيئة أن وفدا من القوات البرية الإسرائيلية وصل الولايات المتحدة في خلال الأيام الأخيرة لإجراء تجارب على السلاح الجديد.

ولفتت إلى أن قائد القوات البرية الإسرائيلية ناداف لوتان وجه مساء الاثنين بشراء مئات الآلاف من صناديق الذخيرة من الولايات المتحدة، والتي وفق التقديرات ستصل إلى إسرائيل الأسبوع المقبل.

