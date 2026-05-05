وفد من "حزب الله" في بكركي؟

تستمر الاتصالات لتطويق ذيول الحملات الاخيرة التي طالت مرجعيات دينية، وما رافقها من تحرك قضائي ودعوات للاحتجاج، حيث تقاطعت المعطيات عند مساع تقوم بها أكثر من جهة لتأمين زيارة لوفد من الى الصرح البطريركي، الذي رفضت مصادره تأكيد أو نفي تلك المعلومات، مكتفية بالاشارة الى أن أبواب الصرح مفتوحة كما أمام الجميع، داعية إلى التمييز بين الخطاب الوطني الذي هو واجب على الكنيسة، وبين زواريب السياسة، التي تخص من يتعاطاها، جازمة بأن الكنيسة وانطلاقا من مبادئها وتعاليمها تعمل دوما على الجمع والوحدة.( الديار)